В Волгограде ВАЗ-21120 протаранил вагон на ж/д путях









В Советском районе Волгограда отечественная легковушка протаранила вагон-платформу, стоявший на железнодорожных путях. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла в шесть утра на ул. Электролесовской.







«ВАЗ-21120» под управлением 26-летнего водителя двигался в сторону ул. Монтерская, напротив дома №103 по ул. Слесарная, где совершил столкновение с вагоном, стоявшим на железнодорожных путях. В результате ДТП 18-летняя девушка, находившаяся в салоне ВАЗа, получила травмы и была госпитализирована.