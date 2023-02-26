В Волгограде ВАЗ-21120 протаранил вагон на ж/д путях

Фото ГУ МВД по Волгоградской области
Происшествия 26.02.2023 10:10
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26.02.2023 10:10
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
В Советском районе Волгограда отечественная легковушка протаранила вагон-платформу, стоявший на железнодорожных путях. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла в шесть утра на ул. Электролесовской.
«ВАЗ-21120» под управлением 26-летнего водителя двигался в сторону ул. Монтерская, напротив дома №103 по ул. Слесарная, где совершил столкновение с вагоном, стоявшим на железнодорожных путях. В результате ДТП 18-летняя девушка, находившаяся в салоне ВАЗа, получила травмы и была госпитализирована.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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