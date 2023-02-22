Жителей Волгоградской области напугали сообщения о воздушной тревоге

Сегодня утром, 22 февраля, слушателей «Авторадио» напугало сообщение, прозвучавшее по радиостанции, о якобы воздушной тревоге. Обеспокоенностью, сообщает ИА «Высота 102», поделились, в частности, жители Котово в социальных сетях.





На радиостанции «Авторадио» уже выступили с официальным заявлением по этому поводу. Здесь пояснили, что в некоторых регионах слушатели могли услышать сигнал тревоги и текстовое сообщение с просьбой проследовать в укрытие.

— Произошла атака на инфраструктуру спутникового оператора, в результате которой в эфире идет несанкционированная врезка, — говорится в сообщении. — Сигналы тревоги, передаваемые в эфир, не соответствуют действительности.

Технические специалисты работают над решением сложившейся ситуации, заверили на «Авторадио». Также ложные сигналы тревоги прозвучали на других станциях «Газпром-Медиа Холдинга».