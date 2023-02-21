Политика

«Речь идет о существовании нашей страны»: Путин обращается с Посланием к ФС РФ

Политика 21.02.2023 12:43
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21.02.2023 12:43


Президент России Владимир Путин  21 февраля обращается с Посланием к Федеральному Собранию. Как сообщает ИА «Высота 102», свое выступление глава российского государства начал с самого главного – специальной военной операции и происходящего на мировой арене. 

Основные тезисы выступления: 

— На каждом из нас лежит колоссальная ответственность. С 2014 года Донбасс отстаивал право жить на своей земле и говорить на своём языке, верил и ждал, что Россия придет на помощь.

— Мы делали все возможное, чтобы решить проблему мирными средствами. Но за нашей спиной готовили другой сценарий. Обещания западных правителей обернулось жестокой ложью. США и НАТО открывали базы и секретные биолаборатории у наших границ. Осваивали будущий театр военных действий. Также бессовестно и двулично они вели себя, разрушая Югославию, Ирак, Сирию и Ливию. Они привыкли, что им все позволено. Западные элиты превратились в символ тотальной, беспринципной лжи. 

— Мы отстаиваем позицию, что в мире нет деления на цивилизованные страны и все остальные. Мы были открыты, искренне готовы к диалогу, но в ответ получали невнятную реакцию, расширение НАТО и развёртывание военных контингентов. Вся планета утыкана базами США. 

— В декабре 2021 года мы предложили проект по гарантиям безопасности. Но по всем позициям Россия получила отказ. Угроза нарастала, поступающая информация не оставляла сомнений в том, что к февралю 2022-го Киевом готовилась карательная операция на Донбассе.

— Это они развязали войну. А мы используем силу, чтобы ее остановить.

— Ответственность за разжигание украинского конфликта полностью лежит на Западе и киевском режиме. Запад использует Украину как таран против России и как полигон. 

— Мы не воюем с народом Украины. Он сам стал заложником киевского режима и западных хозяев, оккупировавших страну. 

— Десятилетиями разрушали украинскую промышленность и грабили богатства. О людях никто не думал, их готовили на заклание и превратили в расходный материал. 

— На недавней конференции в Мюнхене звучали бесконечные обвинения в адрес России. Будто для того, чтобы все забыли, что делал Запад. А это они выпустили джинна из бутылки. В результате войн, которые развязали США после 2001 года, погибли более 900 тысяч человек.  

— Элиты Запада не скрывают свои цели: нанести России стратегическое поражение. Это значит покончить с нами навсегда. Они хотят перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. Мы так это понимаем и будем реагировать соответствующим образом. 

— Победить Россию на поле боя невозможно. Чем более дальнобойнее системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем отодвигать угрозу от наших границ.

Президент России попросил прощения у участников СВО и их родных за то, что не может поблагодарить каждого поименно. 

Далее Владимир Путин перешел к теме поддержки участников СВО и членов их семей. Глава государства предложил создать с этой целью специальный государственный фонд.

— Наш долг — поддержать такие семьи. Семья каждого участника СВО должна быть окружена заботой и почетом. И на их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты.

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