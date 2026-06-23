Гидрометцентр увидел опасность в волгоградской погоде

Желтый уровень погодной опасности сохраняется в Волгоградской области из-за двух атмосферных явлений – грозы и сильного ветра. По данным Гидрометцентра, в волгоградском регионе при грозах порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

Погода считается потенциально опасной, так как может привести к пожарам и ущербу. Предупреждение действует до 12:00 мск 24 июня.

По данным Волгоградского ЦГМС, в Волгограде сегодня, 23 июня, днем ожидается +28...+30º, по области +26...+31º. Возможны кратковременный дождь, грозы. При грозах прогнозируется ветер порывами 15-20 м/с.

Фото Геннадия Гуляева

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