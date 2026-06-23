Руководителю управления УФСИН России по Волгоградской области Сергею Коновалову присвоено звание генерала-майора внутренней службы. С этим событием главу волгоградского УФСИН поздравило общество «Динамо-Волгоград».

– Сердечно поздравляем Вас с присвоением высокого звания – генерал-майор внутренней службы! Это высокая оценка Вашего профессионализма, опыта и преданности делу, – говорится в сообщении. – Пусть новое звание станет новой главой Вашей биографии, откроет горизонты для реализации самых амбициозных планов и послужит дальнейшему укреплению уголовно-исполнительной системы Волгоградской области.

На официальном сайте УФСИН России по Волгоградской области Сергей Коновалов уже представлен в новом звании.

Напомним, что Сергей Коновалов был назначен на должность начальника УФСИН России по Волгоградской области 29 февраля 2024 года. Тогда он был в звании полковника внутренней службы. Ранее он руководил управлением в Курской области.

Награжден медалями «За доблесть» и «За доблесть в службе», золотой медалью «За вклад в развитие УИС России», серебряной медалью «За вклад в развитие УИС России», медалями «За отличие в службе» I, II, III степени, «70 лет Вооруженных Сил СССР», медалями I и II степени «За воинскую доблесть», «За боевое содружество», «За службу на Кавказе» и др.

Фото: УФСИН России по Волгоградской области





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