Водитель иномарки пострадал в ДТП с лосем в Волгоградской области









Иномарка столкнулась с лосем на автодороге в Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло накануне вечером на 41 км автодороги «Новониколаевский - Урюпинск - Нехаевская - Краснополье - Манино».

По предварительной информации, 26-летний водитель автомобиля «Daewoo Nexia», который двигался со стороны Урюпинска, врезался в дикое животное, которое перебегало проезжую часть. От удара лось погиб. Водителя с травмами госпитализировали в больницу.

Фото: группа «Типичный Урюпинск» / ВК



