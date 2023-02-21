Водитель иномарки пострадал в ДТП с лосем в Волгоградской области

Происшествия 21.02.2023 10:41
0
21.02.2023 10:41
Иномарка столкнулась с лосем на автодороге в Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло накануне вечером на 41 км автодороги «Новониколаевский - Урюпинск - Нехаевская - Краснополье - Манино».
По предварительной информации, 26-летний водитель автомобиля «Daewoo Nexia», который двигался со стороны Урюпинска, врезался в дикое животное, которое перебегало проезжую часть. От удара лось погиб. Водителя с травмами госпитализировали в больницу.
Фото: группа «Типичный Урюпинск» / ВК
Момент смертельного ДТП на трассе Р-22 под Волгоградом попал на видео21.02.2023 14:28
Происшествия 21.02.2023 14:28
Опубликовано видео с места массового смертельного ДТП под Волгоградом21.02.2023 13:44
Происшествия 21.02.2023 13:44
Разметало и смяло: на трассе «Волгоград-Москва» в ДТП с 4 автомобилями погибла женщина-водитель21.02.2023 13:18
Происшествия 21.02.2023 13:18
Собутыльники заперли волгоградца в подвале и пропили его телефон21.02.2023 12:51
Происшествия 21.02.2023 12:51
Под Волгоградом полицейские задержали мужчину за криминальным занятием21.02.2023 09:33
Происшествия 21.02.2023 09:33
В Волгоградской области задержали грузовик с подозрительным грунтом21.02.2023 07:44
Происшествия 21.02.2023 07:44
Авиарейсы из Волгограда в Баку запускают с 18 марта20.02.2023 18:18
Происшествия 20.02.2023 18:18
«Тушили 8 часов»: под Волгоградом ликвидировали крупный пожар на станции нефтяной компании20.02.2023 17:51
Происшествия 20.02.2023 17:51
В Волгограде «Мерседес Бенц» протаранил два автомобиля и сбил водителя20.02.2023 10:07
Происшествия 20.02.2023 10:07
В Волгограде ликвидировали обрыв провода на линии скоростного трамвая19.02.2023 12:02
Происшествия 19.02.2023 12:02
В Волгограде 22-летняя девушка на иномарке сбила ребенка19.02.2023 10:09
Происшествия 19.02.2023 10:09
Под Волгоградом оперативники МВД задержали двоих иностранцев17.02.2023 14:43
Происшествия 17.02.2023 14:43
В Волгограде пьяные мужчина и подросток устроили стрельбу из травмата17.02.2023 14:10
Происшествия 17.02.2023 14:10
Под Волгоградом сын вступился за мать и распорол отчиму живот17.02.2023 13:18
Происшествия 17.02.2023 13:18
В Волгограде пьяный водитель устроил двойное ДТП с пострадавшими17.02.2023 10:33
Происшествия 17.02.2023 10:33