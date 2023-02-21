Под Волгоградом полицейские задержали мужчину за криминальным занятием









До 20 лет колонии грозит 34-летнему жителю Волгоградской области, которого полицейские задержали в момент «закладки» наркотиков в тайник.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, подозреваемого в сбыте наркотических средств поймали в поселке Рабочий в Волжском.

- В дальнейшем в ходе обыска в его квартире полицейские изъяли 35 приготовленных к сбыту свертков с порошкообразным веществом, а также весы и упаковочный материал, - сообщили в главке.

Экспертиза показала, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком - мефедроном.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время задержанный отбывает административный арест, впоследствии ему будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.









Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области