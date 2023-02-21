Под Волгоградом полицейские задержали мужчину за криминальным занятием

Происшествия 21.02.2023 09:33
0
21.02.2023 09:33
До 20 лет колонии грозит 34-летнему жителю Волгоградской области, которого полицейские задержали в момент «закладки» наркотиков в тайник.
Как сообщили в ГУ МВД России по региону, подозреваемого в сбыте наркотических средств поймали в поселке Рабочий в Волжском.
- В дальнейшем в ходе обыска в его квартире полицейские изъяли 35 приготовленных к сбыту свертков с порошкообразным веществом, а также весы и упаковочный материал, - сообщили в главке.
Экспертиза показала, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком - мефедроном.
Возбуждено уголовное дело. В настоящее время задержанный отбывает административный арест, впоследствии ему будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
В Волгоградской области задержали грузовик с подозрительным грунтом21.02.2023 07:44
Происшествия 21.02.2023 07:44
Авиарейсы из Волгограда в Баку запускают с 18 марта20.02.2023 18:18
Происшествия 20.02.2023 18:18
«Тушили 8 часов»: под Волгоградом ликвидировали крупный пожар на станции нефтяной компании20.02.2023 17:51
Происшествия 20.02.2023 17:51
В Волгограде «Мерседес Бенц» протаранил два автомобиля и сбил водителя20.02.2023 10:07
Происшествия 20.02.2023 10:07
В Волгограде ликвидировали обрыв провода на линии скоростного трамвая19.02.2023 12:02
Происшествия 19.02.2023 12:02
В Волгограде 22-летняя девушка на иномарке сбила ребенка19.02.2023 10:09
Происшествия 19.02.2023 10:09
Под Волгоградом оперативники МВД задержали двоих иностранцев17.02.2023 14:43
Происшествия 17.02.2023 14:43
В Волгограде пьяные мужчина и подросток устроили стрельбу из травмата17.02.2023 14:10
Происшествия 17.02.2023 14:10
Под Волгоградом сын вступился за мать и распорол отчиму живот17.02.2023 13:18
Происшествия 17.02.2023 13:18
В Волгограде пьяный водитель устроил двойное ДТП с пострадавшими17.02.2023 10:33
Происшествия 17.02.2023 10:33
Волгоградца госпитализировали после пожара в гараже17.02.2023 10:19
Происшествия 17.02.2023 10:19
На станции под Волгоградом товарняк насмерть сбил 57-летнюю женщину17.02.2023 09:56
Происшествия 17.02.2023 09:56
Под Волгоградом вырвали «Сердце Волжского»17.02.2023 08:24
Происшествия 17.02.2023 08:24
В Волгоградской области дорожники спасли застрявшего на дороге водителя фуры17.02.2023 06:33
Происшествия 17.02.2023 06:33
Никто ничего не замечал. В Волгограде труп женщины пролежал в квартире три недели16.02.2023 18:53
Происшествия 16.02.2023 18:53