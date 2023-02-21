Происшествия

В Волгоградской области задержали грузовик с подозрительным грунтом

Происшествия 21.02.2023 07:44
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21.02.2023 07:44



В Котовском районе Волгоградской области  пресечена попытка сброса подозрительного  грунта на почву. Как рассказали ИА «Высота 102» местные экоактивисты, землю, пахнувшую нефтепродуктами,  выгружали  из грузовика. При том, что данный вид отходов должен утилизироваться в специально отведенных местах после обезвреживания вредного воздействия на окружающую среду.

В ГУ МВД по Волгоградской области ИА «Высота 102» подтвердили, что факт выгрузки из автомобиля «КАМАЗ» грунта был выявлен сотрудниками полиции 15 февраля.
 
- Установлены заказчик работ, подрядная и субподрядная организации. Специалисты Росприроднадзора отберут образцы грунта, проведут экспертизу. По ее результатам будет принято законное решение, - пояснили в ведомстве.


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