Волгоградстат зафиксировал подорожание блинов на 10%

Приготовление стопки блинов из 25 штук в феврале 2023 года обойдется волгоградцам дороже, чем в прошлом году. Такие данные сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате 20 февраля, в первый день Масленицы.

Так, в этом году на приготовление 25 блинов уйдет 114 рублей вместо 104 рублей как в прошлом году – подорожание составило 10%.

Расчет стоимости велся, исходя из цен на подсолнечное масло, сахар, яйца, муку пшеничную и молоко.

Если хозяйка затеет блины с начинкой, то это обойдется еще дороже. Самым экономным вариантом будут блины с джемом или вареньем – плюс еще 35,12 рублей за 100 граммов. Начинка из сгущенки будет стоить 35,01 рубля за 100 граммов, из ягод – 33,69 рубля, из сметаны – 26,63 рубля, из мяса – 35,10 рубля.

Самыми дорогими оказались блины с красной икрой. На 100-граммовую начинку необходимо потратить 614 рублей.

К слову, дешевле всего печь блины в этом году в Адыгее – там это будет стоить 104,85 рубля за 25 штук. А дороже всего одно из главных удовольствий Масленицы обойдется жителям Севастополя – 143,12 рубля.