Расследования

«Он показался мне подозрительным»: задержанный за разбой волгоградец выдвинул свою версию нападения на прохожего

Расследования 19.02.2023 11:16
0
19.02.2023 11:16



Полицейские задержали 28-летнего жителя Тракторозаводского района Волгограда по подозрению в разбое. 
Как сообщили в ГУ МВД России по региону, преступление было совершено еще 5 января 2023 года. Тогда в райотдел полиции с заявлением обратился 34-летний мужчина. Он сообщил, что на улице к нему подошел неизвестный и под угрозой ножа завладел его сумкой, в которой находились документы и банковские карты. 
Личность разбойника удалось установить. Его задержали. В полиции он выдвинул свою версию произошедшего, объяснив нападение на прохожего желанием его задержать.
Подозреваемый сообщил, что 5 января приехал к своей девушке и стоял возле дома на улице Шурухина.
- Шел паренек. Он показался мне подозрительным. Я у него спросил, куда он идет. Он ответил, что домой. Потом он хотел от меня убежать, а я его схватил за лямку, чтобы задержать. Она оторвалась. Он убежал, а она в руках осталась. Я посмотрел, что еще там: паспорт, карточки, бумажки какие-то. Все возле дома бросил. Две карточки остались у меня. Я ушел оттуда, - рассказал полиции задержанный.
Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. 
Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой».
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
18.02.2023 12:39
Расследования 18.02.2023 12:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.02.2023 19:15
Расследования 17.02.2023 19:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.02.2023 11:41
Расследования 17.02.2023 11:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.02.2023 11:10
Расследования 17.02.2023 11:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.02.2023 21:46
Расследования 16.02.2023 21:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.02.2023 19:09
Расследования 16.02.2023 19:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.02.2023 15:23
Расследования 16.02.2023 15:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.02.2023 12:37
Расследования 16.02.2023 12:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.02.2023 16:50
Расследования 15.02.2023 16:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.02.2023 15:54
Расследования 15.02.2023 15:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.02.2023 12:24
Расследования 15.02.2023 12:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.02.2023 09:28
Расследования 15.02.2023 09:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.02.2023 18:03
Расследования 14.02.2023 18:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.02.2023 15:58
Расследования 14.02.2023 15:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.02.2023 15:56
Расследования 14.02.2023 15:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:44
Дом печати и автопарк: в Волгограде опубликовали программу продажи госимущества на 2023 годСмотреть фотографии
17:10
Волгоградские ватерполисты ушли на трехненедельную паузу с разным настроениемСмотреть фотографии
16:01
Кремль: Путин даст оценку СВО в послании Федеральному собранию 21 февраляСмотреть фотографии
15:17
В Волгограде зачистят от мусора историческое место на склоне Мамаева курганаСмотреть фотографии
14:16
От крысиного яда до уксуса: токсиколог рассказал, чем травятся волгоградские детиСмотреть фотографии
13:01
В Волгоградской области отремонтируют 13 мостов за 1,8 млрд рублейСмотреть фотографии
12:02
В Волгограде ликвидировали обрыв провода на линии скоростного трамваяСмотреть фотографии
11:16
«Он показался мне подозрительным»: задержанный за разбой волгоградец выдвинул свою версию нападения на прохожегоСмотреть фотографии
10:09
В Волгограде 22-летняя девушка на иномарке сбила ребенкаСмотреть фотографии
09:46
Без ущерба для бюджета: волгоградцам рассказали, чем заменить подорожавшие огурцыСмотреть фотографии
09:18
На волгоградские дороги за ночь высыпали 2000 тонн реагентовСмотреть фотографии
09:04
«Что за бахи?»: жители Котово обсуждают серию ночных хлопковСмотреть фотографии
08:25
Волгоградская облдума закупает 9 тысяч пакетов за 600 тысяч рублейСмотреть фотографии
20:59
В Волгоградской области наладят выпуск саперных лопат для нужд СВОСмотреть фотографии
19:32
МЧС: Волгоградскую область в ближайшие сутки накроет ледяной штормСмотреть фотографии
18:25
Телеведущий Соловьев посетил спецотряд «Сталинград» в зоне СВОСмотреть фотографии
17:25
Нуждается в помощи врачей: в Волгоградской области бесследно исчезла пенсионерка в халатеСмотреть фотографии
17:01
Концессии оперативно заменили оборудование на канализации в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:10
Сбили цену. В Волгограде в 2024 году возведут новую дорогу на Семи ветрахСмотреть фотографии
15:19
Пристегните ремни. К лету на волгоградских дорогах установят 250 следящих системСмотреть фотографии
14:05
Путин подписал закон о поддержке вдов участников СВОСмотреть фотографии
13:30
В Волгограде нашли подрядчика для строительства новой улицы за 379 млн рублейСмотреть фотографии
12:39
В Волгограде отец забил до смерти 34-летнего сына за пьянствоСмотреть фотографии
11:23
«Снег, метель, грязь, а он — один»: участковый рассказал о тонкостях работы в волгоградской глубинкеСмотреть фотографии
10:25
В Волгоградской области назвали лидеров пищевой промышленностиСмотреть фотографии
09:47
Погибшим на Украине сержантам открыли мемориальные доски в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:19
Волгоградским чиновникам определили размер суточных для командировок в ЛНР и ДНРСмотреть фотографии
08:57
«Мы могли бы помочь многим людям»: изобретатели экзоскелета из Волгограда рассказали депутатам ГД о проблемеСмотреть фотографии
08:42
Путин присвоил звание генерал-полковника Александру КравченкоСмотреть фотографии
08:00
Мокрый снег и робкий «плюс»: какая погода ждет волгоградцев на новой неделеСмотреть фотографии
 