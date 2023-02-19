«Он показался мне подозрительным»: задержанный за разбой волгоградец выдвинул свою версию нападения на прохожего
Расследования 19.02.2023 11:16
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19.02.2023 11:16
Полицейские задержали 28-летнего жителя Тракторозаводского района Волгограда по подозрению в разбое.
Как сообщили в ГУ МВД России по региону, преступление было совершено еще 5 января 2023 года. Тогда в райотдел полиции с заявлением обратился 34-летний мужчина. Он сообщил, что на улице к нему подошел неизвестный и под угрозой ножа завладел его сумкой, в которой находились документы и банковские карты.
Личность разбойника удалось установить. Его задержали. В полиции он выдвинул свою версию произошедшего, объяснив нападение на прохожего желанием его задержать.
Подозреваемый сообщил, что 5 января приехал к своей девушке и стоял возле дома на улице Шурухина.
- Шел паренек. Он показался мне подозрительным. Я у него спросил, куда он идет. Он ответил, что домой. Потом он хотел от меня убежать, а я его схватил за лямку, чтобы задержать. Она оторвалась. Он убежал, а она в руках осталась. Я посмотрел, что еще там: паспорт, карточки, бумажки какие-то. Все возле дома бросил. Две карточки остались у меня. Я ушел оттуда, - рассказал полиции задержанный.
Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой».
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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