Здравоохранение

Волгоградский невролог пригрозил выпивохам деменцией

Здравоохранение 17.02.2023 19:41
0
17.02.2023 19:41


Главный внештатный невролог комитета здравоохранения Волгоградской области, руководитель регионального сосудистого центра областной больницы №1 Анна Аракелян рассказала, чем грозит пристрастие к спиртному. Как утверждает специалист, проблемы с печенью – лишь один из недугов. Подавляющее большинство выпивох, по словам Аракелян, заканчивают свои дни, не осознавая реальности. 

Нервная система, подчеркивает главный профильный специалист облздрава, страдает в случаях регулярного употребления спиртных напитков одной из первых. Если вы не замечали, что близкий человек злоупотребляет алкоголем, насторожить должно хотя бы то, что он стал более рассеянным и апатичным. 

– К одним из первых признаков поражения нервной системы, вызванной распитием спиртных напитков, относятся: снижение способности к обучению, рассеянность, дезориентация, апатия, нарушение сна, – говорит Анна Аракелян. –  Затем, могут проявиться более серьезные поражения, такие как спутанность сознания, нарушение координации, психомоторное возбуждение.

Хроническим алкоголикам, уточняет невролог, избежать когнитивных расстройств удается крайне редко. 

– У данной категории когнитивные нарушения проявляются довольно часто: в 50–70% случаях, – приводит статистику врач. – В некоторых случаях диагностируют и деменцию. Причиной этого кроме самого токсического действия напитка может быть дефицит витамина В12. Нередко когнитивные расстройства сопровождаются и депрессивными состояниями.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Здравоохранение
15.02.2023 09:32
Здравоохранение 15.02.2023 09:32
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
14.02.2023 11:28
Здравоохранение 14.02.2023 11:28
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.02.2023 07:55
Здравоохранение 14.02.2023 07:55
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
08.02.2023 19:11
Здравоохранение 08.02.2023 19:11
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
07.02.2023 20:45
Здравоохранение 07.02.2023 20:45
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
07.02.2023 08:03
Здравоохранение 07.02.2023 08:03
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
31.01.2023 18:21
Здравоохранение 31.01.2023 18:21
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
31.01.2023 15:58
Здравоохранение 31.01.2023 15:58
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
31.01.2023 07:56
Здравоохранение 31.01.2023 07:56
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
30.01.2023 11:44
Здравоохранение 30.01.2023 11:44
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
24.01.2023 17:53
Здравоохранение 24.01.2023 17:53
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
24.01.2023 08:09
Здравоохранение 24.01.2023 08:09
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
21.01.2023 19:17
Здравоохранение 21.01.2023 19:17
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
21.01.2023 15:58
Здравоохранение 21.01.2023 15:58
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
17.01.2023 08:59
Здравоохранение 17.01.2023 08:59
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:09
В Волгоградской области чипировали половину из 22432 бездомных собакСмотреть фотографии
20:50
Волгоградский "Ротор" в Ессентуках одержал победу над клубом из Пятигорска - 4:2Смотреть фотографии
19:54
«Победа» с 1 июня начнет выполнять рейсы из Волгограда в АнтальюСмотреть фотографии
19:41
Волгоградский невролог пригрозил выпивохам деменциейСмотреть фотографии
19:36
Соревнования по спортивной охоте пройдут в Волгоградской области 23 февраляСмотреть фотографии
19:15
В музее-заповеднике «Сталинградская битва» за 49 млн восстановят полотна панорамыСмотреть фотографии
18:28
«Вот такое воспитание. Эротическое»: волгоградцы жалуются на сияющий секс-шоп у входа в школуСмотреть фотографии
17:58
В ЖК Волгограда отремонтируют канализацию для спасения Пахотиной балкиСмотреть фотографии
17:40
Каждому по победе: волгоградский «Каустик» на равных сразился с клубом из МосквыСмотреть фотографии
17:32
Нужен ли переход на летнее время? Сомнолог раскритиковал законопроект депутата ГосдумыСмотреть фотографии
16:57
Главврача ЦРБ оштрафовали в Волгоградской области за игнорирование обращения пациентаСмотреть фотографии
15:30
Ступени карьеры: Артем Фоминых о пути от рабочего до гендиректора ВгАЗАСмотреть фотографии
14:55
Губернатор анонсировал строительство крытого аквапарка в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:43
Под Волгоградом оперативники МВД задержали двоих иностранцевСмотреть фотографии
14:36
В Волжском подготовили 1078 убежищ для укрытия жителейСмотреть фотографии
14:33
Андрей Бочаров подвел итоги совместной работы с волгоградскими судьямиСмотреть фотографии
14:10
В Волгограде пьяные мужчина и подросток устроили стрельбу из травматаСмотреть фотографии
14:10
Школьники из 35 школ Волгограда теперь могут расплачиваться в столовой банковскими картамиСмотреть фотографии
13:34
Герои-овощеводы, процветающее село и огурцы: о чем рассказал замгубернатора Василий Иванов журналистамСмотреть фотографии
13:18
Под Волгоградом сын вступился за мать и распорол отчиму животСмотреть фотографии
13:12
«Можно нырять в носках»: в Волжском 23 февраля пройдет фестиваль моржейСмотреть фотографии
11:48
Под Волгоградом похоронили мобилизованного 32-летнего водителя Алексея КириченкоСмотреть фотографии
11:41
В Волгоградской области оружейника-самоучку посадят за изготовление обрезаСмотреть фотографии
11:15
Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила рейтинг лучших доходных дебетовых картСмотреть фотографии
11:13
В Волгограде отреставрируют 44 мемориала: полный список по районамСмотреть фотографии
11:10
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за отсутствия водопровода в поселке под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:33
В Волгограде пьяный водитель устроил двойное ДТП с пострадавшимиСмотреть фотографии
10:19
Волгоградца госпитализировали после пожара в гаражеСмотреть фотографии
10:00
Сотрудники ВТЗ вошли в число лучших инженеров РоссииСмотреть фотографии
09:56
На станции под Волгоградом товарняк насмерть сбил 57-летнюю женщинуСмотреть фотографии
 