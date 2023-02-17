Волгоградский невролог пригрозил выпивохам деменцией

Главный внештатный невролог комитета здравоохранения Волгоградской области, руководитель регионального сосудистого центра областной больницы №1 Анна Аракелян рассказала, чем грозит пристрастие к спиртному. Как утверждает специалист, проблемы с печенью – лишь один из недугов. Подавляющее большинство выпивох, по словам Аракелян, заканчивают свои дни, не осознавая реальности.

Нервная система, подчеркивает главный профильный специалист облздрава, страдает в случаях регулярного употребления спиртных напитков одной из первых. Если вы не замечали, что близкий человек злоупотребляет алкоголем, насторожить должно хотя бы то, что он стал более рассеянным и апатичным.

– К одним из первых признаков поражения нервной системы, вызванной распитием спиртных напитков, относятся: снижение способности к обучению, рассеянность, дезориентация, апатия, нарушение сна, – говорит Анна Аракелян. – Затем, могут проявиться более серьезные поражения, такие как спутанность сознания, нарушение координации, психомоторное возбуждение.

Хроническим алкоголикам, уточняет невролог, избежать когнитивных расстройств удается крайне редко.

– У данной категории когнитивные нарушения проявляются довольно часто: в 50–70% случаях, – приводит статистику врач. – В некоторых случаях диагностируют и деменцию. Причиной этого кроме самого токсического действия напитка может быть дефицит витамина В12. Нередко когнитивные расстройства сопровождаются и депрессивными состояниями.