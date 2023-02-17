Происшествия

Под Волгоградом сын вступился за мать и распорол отчиму живот

Происшествия 17.02.2023 13:18
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17.02.2023 13:18



Полицейские задержали 22-летнего жителя Камышина, который нанес ножевое ранение в живот своему отчиму. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, мужчину с криминальной травмой госпитализировали в больницу 16 февраля.
Установлено, при задержании молодой человек не стал отрицать нападения на отчима.
– Оперативники выяснили, что потерпевший находился в состоянии опьянения и устроил скандал на почве ревности, несколько раз ударив супругу. Сын женщины вступился за мать и, схватив кухонный нож, нанес отчиму удар в область живота, – сообщили в главке.
В отношении сына женщины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.

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