Под Волгоградом сын вступился за мать и распорол отчиму живот









Полицейские задержали 22-летнего жителя Камышина, который нанес ножевое ранение в живот своему отчиму. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, мужчину с криминальной травмой госпитализировали в больницу 16 февраля.

Установлено, при задержании молодой человек не стал отрицать нападения на отчима.

– Оперативники выяснили, что потерпевший находился в состоянии опьянения и устроил скандал на почве ревности, несколько раз ударив супругу. Сын женщины вступился за мать и, схватив кухонный нож, нанес отчиму удар в область живота, – сообщили в главке.

В отношении сына женщины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.



