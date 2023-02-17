Под Волгоградом вырвали «Сердце Волжского»

Происшествия 17.02.2023 08:24
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17.02.2023 08:24
Вандалы разбили объемную фигуру сердца на знаке «Я люблю Волжский», расположенном на пересечении улиц Александрова и Карбышева. Неизвестные вырвали целый кусок из конструкции. Как пояснили ИА «Высота 102» в администрации городского округа Волгоградской области, сотрудники комбината благоустройства демонтировали арт-объект, отправив предприятию-изготовителю для проведения восстановительных работ.
Конструкцию вандалы разбивали уже несколько раз.. Знак в очередной раз будет восстановлен: поломанную фигуру сердца заменят на новую. Через шесть дней специалисты вернут обновленный знак «Я люблю Волжский» на прежнее место.
Городские власти просят всех волжан, ставших свидетелями вандализма, сообщать о происходящем по телефону 112.
Фото администрации Волжского
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