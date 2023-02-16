«Мать была в состоянии шока»: под Волгоградом от отравления умер 2-летний ребенок

Во Фроловском районе Волгоградской области 38-летняя женщина с малолетним ребенком отравились угарным газом. Как стало известно ИА «Высота 102», двухлетнего мальчика спасти не удалось — он скончался до приезда медиков.

По сведениям собственного источника информагентства, трагедия разыгралась на улице Строителей в городе Фролово. Мать ребенка в тяжелом состоянии доставили во Фроловскую ЦРБ, где ей оказывают всю необходимую помощь.

– Состояние женщины на момент приезда скорой осложнялось ее шоковым состоянием из-за потери ребенка, – сообщает собеседник ИА «Высота 102».

В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили, что на данный момент состояние 38-летней пациентки оценивается врачами как удовлетворительное.



— Женщина направлена на амбулаторное лечение 16 февраля в связи с отказом от госпитализации, – прокомментировали в облздраве.