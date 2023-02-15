Тренерский штаб женской сборной России по гандболу во главе с Людмилой Бодниевой, в своё время выступавшей за волгоградский клуб «Аква», опубликовал заявку на товарищеский турнир Кубок Дружбы, который пройдёт с 1 по 3 марта в Москве.

На матчи со сборной Белоруссии и командой «Феникс», составленной преимущественно из игроков сборной Китая, были вызваны четыре гандболистки «Динамо-Синары» - 18-летняя левый крайний Софья Васильева, 25-летняя правый крайний Анастасия Старшова, 21-летняя линейная Олеся Горячева, а также 19-летняя разыгрывающая Екатерина Долматова.

Российская команда проведёт тренировочные сборы с 25 по 28 февраля в Новогорске. Планируется, что на турнире хозяйки будут представлены своими двумя составами. Отметим, что в конце прошлого года в интервью «Спорт-Экспресс» президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв заявил, что есть хорошие шансы на допуск нашей женской сборной к прохождению квалификации на Олимпиаду-2024 в Париже.

Иван Тюгаев

Фото: «Динамо-Синара» / VK.com