Спорт

Четыре волгоградских гандболистки вызваны в сборную России на матч с Белоруссией

Спорт 15.02.2023 12:06
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15.02.2023 12:06


Тренерский штаб женской сборной России по гандболу во главе с Людмилой Бодниевой, в своё время выступавшей за волгоградский клуб «Аква», опубликовал заявку на товарищеский турнир Кубок Дружбы, который пройдёт с 1 по 3 марта в Москве. 

На матчи со сборной Белоруссии и командой «Феникс», составленной преимущественно из игроков сборной Китая, были вызваны четыре гандболистки «Динамо-Синары» - 18-летняя левый крайний Софья Васильева, 25-летняя правый крайний Анастасия Старшова, 21-летняя линейная Олеся Горячева, а также 19-летняя разыгрывающая Екатерина Долматова.

Российская команда проведёт тренировочные сборы с 25 по 28 февраля в Новогорске. Планируется, что на турнире хозяйки будут представлены своими двумя составами. Отметим, что в конце прошлого года в интервью «Спорт-Экспресс» президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв заявил, что есть хорошие шансы на допуск нашей женской сборной к прохождению квалификации на Олимпиаду-2024 в Париже.   

Иван Тюгаев

Фото: «Динамо-Синара» / VK.com 

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