Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 14 февраля принял участие в видеоселекторе под руководством председателя Национального антитеррористического комитета (НАК), директора ФСБ России Александра Бортникова. Об этом ИА «Высота 102» сообщает со ссылкой на пресс-службу обладмина. Участники совещания рассмотрели вопросы усиления антитеррористической защищенности объектов и активизации профилактической работы по недопущению вовлечения граждан в террористическую деятельность.

В мероприятии приняли участие члены Комитета, полномочные представители Президента Российской Федерации в федеральных округах, представители спецслужб и правоохранительных органов.

– Александр Бортников отметил, что в ходе проведения специальной военной операции существенно возросло число террористических посягательств со стороны украинских спецслужб и националистических формирований при поддержке коллективного Запада на объекты транспортного и топливно-энергетического комплексов, органов власти и военной инфраструктуры Российской Федерации, – сообщает пресс-служба НАК. – Противником предпринимаются усилия по развертыванию пропагандистской кампании, нацеленной на радикализацию населения, вовлечение молодежи в террористическую и экстремистскую деятельность.

По итогам заседания его участники сошлись во мнении о необходимости своевременной корректировки выработанной ранее системы мер противодействия террористическим угрозам.