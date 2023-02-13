Расследования

Плохая хозяйка, сидит в соцсетях: в Волгоградской области мужчина набросился с утюгом на любовницу

Расследования 13.02.2023 12:59
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13.02.2023 12:59


В Камышинском районе Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, бросившегося с утюгом на свою сожительницу. Как сообщает ИА «Высота 102», поводом к столь бурной реакции послужила семейная ссора. 

— В отношении подозреваемого дознавателями МО МВД России «Камышинский» возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. 

По версии следствия, 41-летний мужчина в один из дней начал высказывать претензии своей спутнице жизни. Камышанин посчитал, что его 48-летняя сожительница слишком много времени уделяет общению в соцсетях. Также фигуранту дела не нравилось, как она ведет домашнее хозяйство. 

Между любовниками завязалась ссора. Женщина схватила утюг и заявила, что ударит мужчину. Однако тот отобрал у нее бытовой прибор и контратаковал свою возлюбленную, нанеся ей в ответ удар в область головы и лица. 

Потерпевшей удалось вызвать полицию и бригаду СМП. Женщину госпитализировали. Известно, что в момент конфликта гражданские супруги находились в состоянии алкогольного опьянения. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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