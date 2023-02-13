Под Волгоградом на заснеженной трассе в ДТП погибла женщина

Происшествия 13.02.2023 10:23
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13.02.2023 10:23
Один человек погиб в результате столкновения двух иномарок в Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, авария произошла накануне вечером на 51 км трассы «Волгоград – Каменск - Шахтинский» в Калачевском районе.
По предварительным данным, 52-летний водитель Mercedes-Benz не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan Tiida.
В результате ДТП на месте погибла пассажирка Nissan, а водитель этого авто с различными травмами доставлен в больницу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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