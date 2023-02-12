







Обильный снегопад, который до сих пор продолжается в Волгоградской области, уже привел к ДТП и другим инцидентам на дорогах.







Так, на въезде в Новоаннинский район со стороны Михайловки на подъеме остановились фуры, включив аварийки, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на очевидцев.





Тяжелые грузовики не могут одолеть подъем из-за скользкой дороги.





Также очевидцы сообщили о нескольких автомобилях, которые слетели с трассы перед Гуляевским поворотом.





В группе «Еланский водитель» опубликована фотография аварии на Большом мосту – КАМАЗ налетел на отбойник.



