Фото Еланский водитель VK
Происшествия 12.02.2023 20:59
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12.02.2023 20:59
Фото Еланский водитель VK
Обильный снегопад, который до сих пор продолжается в Волгоградской области, уже привел к ДТП и другим инцидентам на дорогах.
Так, на въезде в Новоаннинский район со стороны Михайловки на подъеме остановились фуры, включив аварийки, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на очевидцев.
Тяжелые грузовики не могут одолеть подъем из-за скользкой дороги.
Также очевидцы сообщили о нескольких автомобилях, которые слетели с трассы перед Гуляевским поворотом.
В группе «Еланский водитель» опубликована фотография аварии на Большом мосту – КАМАЗ налетел на отбойник.
Между тем, как сообщало ИА "Высота 102", госавтоинспекция обращалась к водителям с просьбой проявить максимальную осторожность на трассах из-за снегопада – снизить скорость, сохранять дистанцию и боковой интервал.
Фото Еланский водитель VK
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