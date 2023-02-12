Происшествия

Бьются и стоят: на заснеженных трассах в Волгоградской области зафиксированы первые ЧП

Происшествия 12.02.2023 20:59
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12.02.2023 20:59



Обильный снегопад, который до сих пор продолжается в Волгоградской области, уже привел к ДТП и другим инцидентам на дорогах.

Так, на въезде в Новоаннинский район со стороны Михайловки на подъеме остановились фуры, включив аварийки, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на очевидцев. 

Тяжелые грузовики не могут одолеть подъем из-за скользкой дороги.

Также очевидцы сообщили о нескольких автомобилях, которые слетели с трассы перед Гуляевским поворотом.

В группе «Еланский водитель» опубликована фотография  аварии на Большом мосту – КАМАЗ налетел на отбойник.

Между тем, как сообщало ИА "Высота 102",  госавтоинспекция обращалась к водителям с просьбой проявить максимальную осторожность на трассах из-за снегопада – снизить скорость, сохранять дистанцию и боковой интервал.

Фото Еланский водитель VK

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