Волгоградских водителей просят сбавить скорость из-за снегопада









В связи со снегопадом Госавтоинспекция региона обращает внимание водителей на обязательное соблюдение безопасного скоростного режима. Как сообщили ИА «высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, необходимо помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями. Также водителей просят быть аккуратными при совершении маневров на дороге и сокращать скорость до минимума.





К слову, на дороги Волгограда уже выехала снегоуборочная техника для обработки трасс от осадков. Сначала будут расчищены основные магистрали, затем техника перейдет на второстепенные улицы







Ранее, напомним, МЧС предупреждало о снегопаде и сильном ветре в Волгоградской области 12 февраля.

Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции по телефону 02 или 112. Сотрудники окажут всевозможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора, заверили в ведомстве.