«Она мясо продавала»: под Волгоградом депутаты сняли назначенного чиновника с должности









Волгоградский областной суд отменил ранее вынесенное решение Ольховского районного суда и признал незаконным назначение председателя контрольно-счетного органа муниципального образования. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные документы, конфликтная история началась еще весной прошлого года.







На заседании Ольховской районной думы 29 апреля рассматривался вопрос о назначении на эту должность Марины Деминой. Тогда за эту кандидатуру проголосовали 10 из присутствующих депутатов, против высказались 8, воздержавшихся не оказалось.







Однако регламентом районной думы предусматривалось, что для принятия решения необходимо было получить 14 голосов депутатов, так как общая численность депутатов районной думы составляет 26 человек. Но голоса были подсчитаны, исходя из количества присутствующих. Несмотря на это обстоятельство, Марина Демина вступила в должность руководителя КСО.





Вскоре после этого восемь депутатов обратились в суд с административным иском и потребовали признать назначение Марины Деминой незаконным. Ольховский районный суд отказал в удовлетворении иска, но депутаты успешно обжаловали это решение в апелляционной инстанции.





В беседе с корреспондентом ИА «Высота 102» один из депутатов, который не согласился с назначением нового руководителя КСО, объяснил это сомнением в профессиональной пригодности нового главы контрольно-счетного органа.





- Марина Демина работала раньше на мясокомбинате, нам непонятно, почему ее профессиональная компетенция показалась для кого-то достаточной, чтобы возглавить такой серьезный орган, - поделился депутат. – Особенно с учетом постоянных изменений законодательства в данной сфере, которые нужно отслеживать в постоянном режиме и выстраивать работу в соответствии с новыми требованиями.





Однако, несмотря на вступившее в законную силу решение суда, Марина Демина продолжает работать в должности руководителя КСО.





Председатель Ольховской районной думы Николай Никифоров пояснил ИА «Высота 102» причину этого «недоразумения».





- Дело в том, что соответствующее решение должны принять депутаты районной думы, - сообщил Николай Анатольевич. – На последнем заседании голосов депутатов оказалось недостаточным для принятия такого решения. Будем выносить этот вопрос на повторное голосование. Мы оказались в зоне так называемого правового пробела – есть решение суда, но нет решения депутатов.





По словам председателя районной думы, ему непонятно, почему часть депутатов активно воспротивилась назначению нового руководителя КСО, так как у Марины Деминой, по его словам, есть соответствующее образование и опыт для выполнения данной работы.