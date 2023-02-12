Политика

«Она мясо продавала»: под Волгоградом депутаты сняли назначенного чиновника с должности

Политика 12.02.2023 16:41
0
12.02.2023 16:41



Волгоградский областной суд отменил ранее вынесенное решение Ольховского районного суда и признал незаконным назначение председателя контрольно-счетного органа муниципального образования. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные документы, конфликтная история началась еще весной  прошлого года.

На заседании Ольховской районной думы 29 апреля рассматривался вопрос о назначении на эту должность Марины Деминой. Тогда за эту кандидатуру проголосовали 10 из присутствующих  депутатов, против высказались 8, воздержавшихся не оказалось.

Однако регламентом районной думы предусматривалось, что для принятия решения необходимо было получить 14 голосов депутатов, так как общая численность депутатов районной думы составляет 26 человек. Но голоса были подсчитаны, исходя из количества присутствующих. Несмотря на это обстоятельство, Марина Демина вступила в должность руководителя КСО.

Вскоре после этого восемь депутатов обратились в суд с административным иском и потребовали признать назначение Марины Деминой незаконным. Ольховский районный суд отказал в удовлетворении иска, но депутаты успешно обжаловали это решение в апелляционной инстанции.

В беседе с корреспондентом ИА «Высота 102» один из депутатов, который не согласился с назначением нового руководителя КСО, объяснил это сомнением в профессиональной пригодности нового главы контрольно-счетного органа.

- Марина Демина работала раньше на мясокомбинате, нам непонятно, почему ее профессиональная компетенция показалась для кого-то достаточной, чтобы возглавить такой серьезный орган, - поделился депутат. – Особенно с учетом постоянных изменений законодательства в данной сфере, которые нужно отслеживать в постоянном режиме и выстраивать работу в соответствии с новыми требованиями.

Однако, несмотря на вступившее в законную силу решение суда, Марина Демина продолжает работать в должности руководителя КСО.

Председатель Ольховской районной думы Николай Никифоров пояснил ИА «Высота 102» причину этого «недоразумения».

- Дело в том, что соответствующее решение должны принять депутаты районной думы, - сообщил Николай Анатольевич. – На последнем заседании голосов депутатов оказалось недостаточным для принятия такого решения. Будем выносить этот вопрос на повторное голосование. Мы оказались в зоне так называемого правового пробела – есть решение суда, но нет решения депутатов.

По словам председателя районной думы, ему непонятно, почему часть депутатов активно воспротивилась назначению нового руководителя КСО, так как у Марины Деминой, по его словам,  есть соответствующее образование и опыт для выполнения данной работы.

Фото сайта администрации Ольховского района

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Политика
10.02.2023 17:41
Политика 10.02.2023 17:41
Комментарии

0
Далее
Политика
06.02.2023 20:07
Политика 06.02.2023 20:07
Комментарии

0
Далее
Политика
03.02.2023 16:25
Политика 03.02.2023 16:25
Комментарии

0
Далее
Политика
01.02.2023 11:47
Политика 01.02.2023 11:47
Комментарии

0
Далее
Политика
30.01.2023 09:06
Политика 30.01.2023 09:06
Комментарии

0
Далее
Политика
23.12.2022 16:27
Политика 23.12.2022 16:27
Комментарии

0
Далее
Политика
22.12.2022 17:41
Политика 22.12.2022 17:41
Комментарии

0
Далее
Политика
15.12.2022 15:32
Политика 15.12.2022 15:32
Комментарии 0

0
Далее
Политика
07.12.2022 08:13
Политика 07.12.2022 08:13
Комментарии 0

0
Далее
Политика
01.12.2022 20:45
Политика 01.12.2022 20:45
Комментарии 0

0
Далее
Политика
28.11.2022 14:15
Политика 28.11.2022 14:15
Комментарии 0

0
Далее
Политика
21.11.2022 16:58
Политика 21.11.2022 16:58
Комментарии 0

0
Далее
Политика
18.11.2022 14:16
Политика 18.11.2022 14:16
Комментарии 0

0
Далее
Политика
16.11.2022 13:17
Политика 16.11.2022 13:17
Комментарии 0

0
Далее
Политика
03.11.2022 10:41
Политика 03.11.2022 10:41
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:58
"Бились до последнего": волгоградские гандболистки уступили "Кубани" со счетом 21:23Смотреть фотографии
18:04
В центре Волгограда во второй раз загорелась заброшенная избушкаСмотреть фотографии
16:41
«Она мясо продавала»: под Волгоградом депутаты сняли назначенного чиновника с должностиСмотреть фотографии
15:41
В Волгограде лже-электрики нажились на фейковой замене автоматовСмотреть фотографии
15:07
Волгоградских водителей просят сбавить скорость из-за снегопадаСмотреть фотографии
14:38
«Все равно заплатите»: «Ситиматик-Волгоград» получил предостережение из-за долговых квитанций за мусорСмотреть фотографии
13:48
32-летний контрактник из Фролово Виктор Плахотин погиб на СВОСмотреть фотографии
12:33
"Весной надышались": в оранжерее Волжского открылся фестиваль первоцветовСмотреть фотографии
11:56
«Дети рыдают»: в микрорайоне Волгограда зверски убили дворовую любимицуСмотреть фотографии
11:31
Цены на сжиженный газ в Волгоградской области в 2022 году снизились на 26%Смотреть фотографии
10:32
«Разлилось на два километра»: на окраине Котово устраняют аварию в заброшенном бункереСмотреть фотографии
10:22
В Волгограде иномарка с юным водителем врезалась в столбСмотреть фотографии
09:30
Под Волгоградом задержали курьеров мошенников с 300 тысячами рублейСмотреть фотографии
09:05
В Волгоградской области подорожали цветы ко Дню святого ВалентинаСмотреть фотографии
07:43
Росстат: уровень смертности в Волгоградской области в 2 раза превысил рождаемостьСмотреть фотографии
20:54
Волгоградцев предупредили о шторме и метели 12 февраляСмотреть фотографии
20:40
Двойной триумф: «Спартак-Волгоград» упрочил лидерство в матчах с астраханскими ватерполистамиСмотреть фотографии
19:32
В Волгоградской области джип протаранил теплотрассу и порвал трубуСмотреть фотографии
17:52
В Череповце создали ледяную копию скульптуры «Родина-мать» из ВолгоградаСмотреть фотографии
16:41
«Он был героем»: в Волгограде простились с 36-летним десантником Александром БелоусовымСмотреть фотографии
15:21
Волгоградские инспекторы ГАИ стали героями программы «Человек и закон»Смотреть фотографии
14:14
Волгоградский «Ротор» завершил второй сбор ничьей с «Тверью»Смотреть фотографии
13:30
На Украине погиб 31-летний рядовой Константин Зоткин из Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:37
На трассе в Волгоградской области открыли движение после ДТП с КАМАЗомСмотреть фотографии
12:13
В Волгограде бригада из 11 врачей спасла беременную с редкой патологиейСмотреть фотографии
11:11
У него родилась дочь: погибшего на Украине 22-летнего разведчика похоронят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:31
ДТП с большегрузами на трассе в Волгоградской области парализовало движениеСмотреть фотографии
10:07
В Волгограде изменили схему движения маршрута № 23аСмотреть фотографии
09:01
«Докажи, чтобы не было обидно»: ветеран следствия Альбина Никулова – о настоящих следователях и громких делахСмотреть фотографииCмотреть видео
08:00
Короткая передышка перед морозами: что будет с погодой в Волгограде на новой неделеСмотреть фотографии
 