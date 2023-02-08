Ориентир – огоньки и 2 % на телефоне: заплутавшего в астраханских степях волгоградца спасли полицейские

Жителя Волгоградской области спасли полицейские в Астраханской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Астрахань 24», мужчина накануне около 23.00 позвонил в ОМВД России по Енотаевскому району и попросил о помощи, сообщив, что заблудился в степи и вот-вот останется без связи.

– Звонивший пояснил, что находится один недалеко от села Пришиб. Единственный ориентир – «огоньки», на телефоне осталось 2 % заряда, а вокруг много снега, по которому тяжело идти, – передают корреспонденты. – На тот момент температура воздуха составляла -10 градусов. А ночью она должна была понизиться до -20.

Уточняется, что на момент звонка оперативная группа находилась на выезде, но было принято решение об организации срочным поисков.

– Начальник группы по работе с личным составом Сергей Матько и оперативник уголовного розыска Николай Жайворонский для обследования территории использовали электронную карту местности и служебную систему навигации. Также полицейские задействовали громкоговоритель и проблесковые огни. Также полицейские периодически стреляли из ракетницы и созванивались с мужчиной на несколько секунд, чтобы узнать, видит ли он световой сигнал и в каком направлении, – описывают события тревожной астраханские коллеги.

Обнаружить заблудившегося волгоградца удалось на третий час поисков. На тот момент он находился в степи в восьми километрах от автотрассы.

Уже в отделе полиции житель Волгоградской области, работавший на местной ферме, пояснил, что накануне решил уехать домой к семье и отправился пешком по направлению к трассе. Однако сумерки застали его в дороге, в результате чего несчастный сбился с пути.

Известно, что после ночлега в отделе полиции полицейские отвезли волгоградца на автовокзал, откуда он уехал в родной регион.