Расследования

В Волгограде судят водителя, который задавил подростка на пешеходном переходе

Расследования 07.02.2023 12:56
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07.02.2023 12:56



В нарушении ПДД, повлекшим смерть человека, обвиняется 47-летний автовладелец, который в ноябре прошлого года на пешеходном переходе насмерть сбил 16-летнего подростка.
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, приговор обвиняемому вынесет Красноармейский районный суд. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано для рассмотрения по существу.
Смертельное ДТП произошло 28 ноября 2022 года в Красноармейском районе Волгограда на перекресте улиц Лазоревой и Фролова.
Следствием установлено, что 47-летний обвиняемый, находясь за рулем автомобиля Chevrolet Captiva, проигнорировал требования запрещающего сигнала светофора и совершил наезд на 16-летнего подростка, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. От полученных травм несовершеннолетний скончался в больнице, куда его доставили с места ДТП. Вину водитель признал частично
Расследование уголовного дела проводилось следственным отделом №8 СУ УМВД России по г. Волгограду. На стадии предварительного следствия и на период судебного разбирательства обвиняемому установлен запрет на управление автомобилем и иными транспортными средствами.

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