Президент России Владимир Путин 6 февраля подписал ранее одобренные Государственной думой законы. Так, сообщает ИА «Высота», новеллы затрагивают интересы бывших заключенных и регулируют механизмы подачи и опубликования деклараций депутатами. Кроме того, все попавшие под подозрение правоохранительных органов и преступники будут вынуждены проходить процедуру регистрации ДНК.

Адаптация экс-заключенных

Новым законом, получившим сегодня визу Владимира Путина, в России вводится так называемый институт пробации. Проще говоря, это совокупность мер поддержки осужденных и бывших заключенных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Иными словами в России с 2023 года начнется реализация мер, направленных на приспособление бывших заключенных к жизни в обществе с обязательной защитой их прав и законных интересов.

Регистрация преступников и подозреваемых

Еще один закон расширяет перечень лиц, подлежащих обязательной государственной регистрации ДНК. Как поясняют в Госдуме, отныне в список входят не только совершившие тяжкие преступления. Пройти процедуру придется всем осужденным и отбывающим наказание, независимо от совершенного преступления. Также в России будут регистрировать ДНК подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. И даже тех, кто подвергся административному аресту.

Проводить процедуру регистрации ДНК будут органы СК России.

Засекреченные декларации

Еще об одной законодательной новелле на стадии ее рассмотрения в Госдуме редакция ИА «Высота 102» сообщала ранее. Так, после подписания президентом России нового закона региональные и муниципальные депутаты в упрощенном порядке будут декларировать свои доходы и имущество.

Фактически в открытом доступе с весны 2023 года будет размещается только обобщенная информация об исполнении или неисполнении обязанности представления депутатами сведений о доходах. В таких сведениях не будут содержаться персональные данные народных избранников. К слову, в будущем эту норму предлагается распространить также на депутатов ГД и сенаторов.