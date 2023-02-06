Происшествия

Креста на нем нет: рабочий обворовал строящийся монастырь в Волгоградской области

Происшествия 06.02.2023 14:10
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06.02.2023 14:10


26-летний мужчина задержан за кражу строительных материалов с территории Усть-Медведицкого Спасо-Преображенского монастыря. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, он оказался рабочим бригады, которая занималась строительством объекта на территории монастыря. 

С 9 января по 2 февраля 2023 года мужчина, имея доступ к строительным материалам, систематически похищал различные товарно-материальные ценности, закупленные для ремонта подсобных помещений монастыря. Похищенное он складывал в одном из помещений, а после вывез к себе домой.

В ходе обыска по его месту жительства полицейские нашли склад похищенного: уличные фонари, рулоны обоев, радиаторы отопления, смесители, молотки, садовый инвентарь и другое. Сумма причиненного ущерба устанавливается.

В настоящее время следователями Отдела МВД России по Серафимовичскому району решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемого уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ – «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в помещение».

За содеянное злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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