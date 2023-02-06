Тело до сих пор ищут. В Волгоградской области провалился под лед на фуре дальнобойщик из Турции

В Николаевском районе Волгоградской области на реке Еруслан между селом Бережновкой и Курнаевкой ушел под лед тягач с прицепом. Предварительно сообщается, что за рулем многотонной махины находился 65-летний гражданин Турции. Утонувшая фура попала на видео.

— Фура DAF, принадлежащая турецкой компании, груженная фанерой, следовала со стороны Саратова по трассе. Водителя — 65-летнего гражданина Турции — видимо, вел навигатор по кратчайшему пути. Поэтому он съехал в районе реки Еруслан на лед, — рассказал информагентству источник в спасательном ведомстве. — Летом здесь функционирует паромная переправа. Сейчас там стоят знаки и бордюры, запрещающие проезд. Тягач ехал по прямой, а не через Палласовку. Люди, которые сползают вниз, не понимают, что это лед. Водителей именно навигатор ведет кратчайшим путем, крюк в 120 километров он не показывает. Также необходимо учитывать, что за рулем был иностранец.

По словам источника, грузовая машина, не доезжая 150-200 метров до противоположного берега реки Еруслан, уперлась в ледяные торосы.

— Водитель, скорее всего, начал искать возможность объезда и провалился под лед. Тягая ушел под воду, а прицеп всплыл и встал как раз над кабиной — тут выжить нет шансов. Фуру с иностранными номерами накануне заметили рыбаки примерно во второй половине дня.

В единой дежурно-диспетчерской службы Николаевского района корреспонденту «Высоты» пояснили, что на утро 6 февраля продолжаются работы.

— Водолазы спасательной службы на водах поднимают тело. Для подъема тягача и прицепа, скорее всего, придется задействовать силы и средства из областного центра, — пояснили в ЕДДС. — Сообщение о происшествии поступило вчера в 16.00.

Видео: Алексей Аршинов «Жесть Волгоград» / vk.com