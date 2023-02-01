В центре Волгограда накануне 2 февраля открыли бюст Иосифа Сталина

В Волгограде сегодня, 1 февраля, на площадке перед музеем-панорамой «Сталинградская битва» в торжественной обстановке прошло открытие бюстов Иосифа Сталина, Георгия Жукова и Александра Василевского. Как сообщает ИА «Высота 102», в мероприятии приняли участие десятки жителей города-героя: ветераны, представители органов власти, простые горожане.





Открывали бюсты Почетные граждане города-героя Волгограда Юрий Староватых, Борис Усик и Александр Струков.

– Очень символично, что памятник Верховному Главнокомандующему, его заместителю и начальнику Генерального штаба Красной Армии открыт у стен нашего музея. Эти люди принимали ответственные и судьбоносные решения в период боев Сталинградского сражения и восстановления города на Волге. Обещаем хранить о них благодарную память и передавать ее следующим поколениям, – сказал в ходе торжественной церемонии директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев.

Известно, что с инициативой установить монументы в честь полководцев, сыгравших особую роль в Сталинградской Победе, выступили волгоградские ветераны. Автором скульптур стал заслуженный художник России Сергей Щербаков. Все три бюста были созданы им на основе архивных фотографий — Иосиф Сталин и маршалы Победы изображены в парадной форме.

Видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»