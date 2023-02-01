







Сегодня, 1 февраля, сотни легкоатлетов и любителей спорта вышли на старт Всероссийского легкоатлетического пробега, посвященного 80-й годовщине победы под Сталинградом. ИА «Высота 102» публикует фотоотчет с одного из старейших спортивных мероприятий города-героя, которое проводится в этом году в 76-й раз.













Попробовать свои силы в пробеге мог любой желающий, не имеющий противопоказаний к таким нагрузкам. Регистрация была бесплатной. Единственное, что изменили организаторы, так это дату забега. Изначально спортсмены должны были бежать 2 февраля, но из-за большого количества мероприятий в этот день старт перенесли на 1 февраля.





















Перед забегом состоялась церемония возложения цветов к памятному знаку Героям Волжской Военной Флотилии на Центральной набережной Волгограда, в которой приняли участие общественники, депутаты и участники пробега. Затем легкоатлеты вышли на старт в районе экспозиции «Бронекатер БК-31». Маршрут пробега проходил до стадиона «Волгоград Арена» на дистанциях в 2, 5, 10 и 20 километров.





















Спортсмены всех возрастов вышли на трассу явно в хорошем настроении. Ветеран Великой Отечественной войны, 97-летний Александр Васильевич Медков пробежал дистанцию в футболке с изображением Иосифа Сталина и надписью «Наше дело правое – победа будет за нами!». В руках легкоатлетов были замечены флаги РФ и красные знамена с серпом и молотом, а также флаги «Союза десантников».













Некоторые бегуны показали свою закалку и креатив. А кто-то не смог оставить дома четвероногого друга и ему тоже пришлось бежать.





























Финишировавшим спортсменам вручили памятные медали. Награждение победителей пройдет в 15.00 в актовом зале ВГАФКа.





























Напомним, 80-летие Сталинградской Победы отмечается в 2023 году на общероссийском уровне — соответствующий Указ подписан президентом РФ. 1 и 2 февраля в Волгоградской области объявлены губернатором выходными днями.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»