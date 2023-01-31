Из-за вспышки гриппа закрылись 14 школ в Волгоградской области









За последнюю неделю января в Волгоградской области отмечено увеличение количества обращений жителей региона с признаками ОРВИ и гриппа за медпомощью. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, рост составил 3%.





Наибольше количество обратившихся зафиксировано среди детей школьного возраста – заболеваемость в этой возрастной группе увеличилась на 25%.





Выявлены такие возбудители респираторных инфекций негриппозной этиологии как РС-вирус, риновирус, метапневмовирус, бокавирус и вируса COVID-19. При этом эпидемиологи отметили увеличение активности гриппа за счет совместной циркуляции А/H1N1/swin09 и гриппа В.





Из-за роста количества заболевших детей в 14 образовательных учреждениях вынуждены были приостановить учебный процесс.



