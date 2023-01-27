Происшествия

ОблГАИ: на волгоградских трассах в ДТП на встречке с начала года погибли 8 человек

Происшествия 27.01.2023 18:55
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27.01.2023 18:55


Волгоградская Госавтоинспекция 27 января сообщила о тенденции к увеличению аварийности на загородных трассах. С начала 2023 года на дорогах федерального и регионального значения из-за выезда на встречную полосу произошло уже порядка 20 аварий, в результате которых погибли 8 человек, а 25 получили различные травмы.

Так, в Дубовском районе Волгоградской области в результате выезда на встречную полосу 24 января погибла 79-летняя пассажирка Daewoo Nexia. Иномарку, напомним, буквально разорвало на части при столкновении с бензовозом на 597-м километре федеральной автотрассы «Сызрань - Саратов – Волгоград». Момент смертельного столкновения записал регистратор, установленный в кабине Mercedes.



В том же Дубовском районе лобовое столкновение с последующим возгоранием двух грузовиков произошло вечером 26 января на 603-м километре трассы Р-228. Как сообщало ИА «Высота 102», в результате страшной аварии на месте сгорел 47-летний водитель одной из машин, второй был доставлен в больницу. Кадры с места ДТП также были опубликованы полицией. 



Еще одно смертельное ДТП произошло в результате выезда на встречную полосу сегодня, 27 января, в Михайловском районе Волгоградской области. По предварительным данным ГУ МВД России по региону, в 04.41 на 770-м километре трассы Р-22 «Каспий» в  37-летний водитель «Лады Гранты», направлявшийся в сторону Москвы, врезался в грузовик. В результате на месте аварии скончался 36-летний мужчина, находившийся в салоне легковушки. 



– Участки дорог, на которых произошли аварии, не являются аварийно-опасными, – отмечают при этом в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Состояние дорожного полотна также не вызывает нареканий. Причина таких ДТП – человеческий фактор, самоуверенность водителей и пренебрежение правилами.

Сегодня, 27 января, ИА «Высота 102» стало известно и том, что за неполный месяц в Волгограде произошло уже 44 дорожных аварии, в результате которых погибли пять человек, а 65 получили ранения. 

Областная Госавтоинспекция, в свою очередь, по итогам 2022 года опубликовала список самых аварийных участков дорог в Волгограде.

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