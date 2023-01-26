Расследования 26.01.2023 15:40
0
26.01.2023 15:40
Старополтавский районный суд Волгоградской области признал виновным в служебном подлоге 65-летнего главу администрации Новополтавского сельского поселения Нурбулата Темербекова.
- С учетом полного признания вины, раскаяния в содеянном, возраста и состояния здоровья суд приговорил Темербекова за совершение служебного подлога к наказанию в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей, - сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
Установлено, что глава поселения фиктивно трудоустроил на должность водителя своего зятя, который работал в Москве. При этом Нурбулат Темербеков вносил в табели учета рабочего времени и путевые листы заведомо ложные сведения об исполнении водителем администрации своих должностных обязанностей. Таким способом он выплатит зятю из бюджета порядка 850 тысяч рублей в качестве зарплаты. Вину фигурант уголовного дела полностью признал.
По ходатайству государственного обвинителя к главе поселения суд применил дополнительное наказание, которое не предусмотрено ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Темербекова лишили права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных полномочий, в течение 1 года 6 месяцев.
- В настоящее время представительным органом на основании заявления Темербекова прекращены его полномочия как главы администрации Новополтавского сельского поселения Старополтавского муниципального района, - сообщила Черединина.
Прокуратурой подготовлен иск о взыскании с зятя осужденного незаконно полученных денежных средств.
В Волгограде бизнесмен-миллионер оставил пятерых работников без зарплаты26.01.2023 13:42
Расследования 26.01.2023 13:42
Двое волгоградцев присвоили дорогую иномарку после смерти хозяина26.01.2023 13:09
Расследования 26.01.2023 13:09
Прокуратура добилась пересмотра дела о стрелке по подросткам с балкона в Волгограде26.01.2023 11:01
Расследования 26.01.2023 11:01
Волжская автоколонна заплатит миллион рублей за гибель сбитой автобусом пенсионерки25.01.2023 21:56
Расследования 25.01.2023 21:56
Под Волгоградом после нападения на сотрудника ИА «Высота 102» возбуждено уголовное дело25.01.2023 21:30
Расследования 25.01.2023 21:30
«Семья была положительной»: прокуратура взяла на контроль дело об убийстве школьником матери в Волгограде25.01.2023 19:39
Расследования 25.01.2023 19:39
Дело о смерти пациентки от COVID-19 в Волгограде рассмотрят в апелляции25.01.2023 18:57
Расследования 25.01.2023 18:57
Пытался скрыть следы. В Волгограде школьник забил молотком и зарезал спящую мать25.01.2023 17:59
Расследования 25.01.2023 17:59
«200 дней и ночей»: в волгоградском ГУ МВД открылась уникальная ретро-выставка25.01.2023 11:32
Расследования 25.01.2023 11:32
Выехал на встречку: появилось видео момента столкновения бензовоза и иномарки под Волгоградом25.01.2023 11:16
Расследования 25.01.2023 11:16
Волгоградца за монтаж фонтана, где погибла девочка, отправили в колонию24.01.2023 18:55
Расследования 24.01.2023 18:55
В Волжском с шумных соседей взыскали 20 тысяч рублей за многолетнюю бессоницу дачника24.01.2023 11:14
Расследования 24.01.2023 11:14
Бывший глава поселения в Волгоградской области нарисовал протокол от имени депутатов24.01.2023 10:47
Расследования 24.01.2023 10:47
«Хочет отделаться легким испугом»: напавшему на сотрудницу МЧС волгоградцу предъявили обвинение24.01.2023 09:53
Расследования 24.01.2023 09:53
Под Волгоградом сиделка украла у пенсионерки 260 тыс. рублей24.01.2023 09:06
Расследования 24.01.2023 09:06