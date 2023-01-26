







Старополтавский районный суд Волгоградской области признал виновным в служебном подлоге 65-летнего главу администрации Новополтавского сельского поселения Нурбулата Темербекова.

- С учетом полного признания вины, раскаяния в содеянном, возраста и состояния здоровья суд приговорил Темербекова за совершение служебного подлога к наказанию в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей, - сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Установлено, что глава поселения фиктивно трудоустроил на должность водителя своего зятя, который работал в Москве. При этом Нурбулат Темербеков вносил в табели учета рабочего времени и путевые листы заведомо ложные сведения об исполнении водителем администрации своих должностных обязанностей. Таким способом он выплатит зятю из бюджета порядка 850 тысяч рублей в качестве зарплаты. Вину фигурант уголовного дела полностью признал.

По ходатайству государственного обвинителя к главе поселения суд применил дополнительное наказание, которое не предусмотрено ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Темербекова лишили права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных полномочий, в течение 1 года 6 месяцев.

- В настоящее время представительным органом на основании заявления Темербекова прекращены его полномочия как главы администрации Новополтавского сельского поселения Старополтавского муниципального района, - сообщила Черединина.

Прокуратурой подготовлен иск о взыскании с зятя осужденного незаконно полученных денежных средств.



