Росстат: долги по зарплате в Волгоградской области сократились до 12,9 миллиона рублей









Задолженность по зарплате перед работниками в Волгоградской области сократилась на 24,2% за месяц и составила на 1 февраля 12,9 миллиона рублей. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», приводит Росстат.





Самые большие долги по зарплате среди регионов ЮФО – в Крыму. Здесь работодатели не выплатили своим сотрудникам 36,5 миллиона рублей. Хотя за месяц в этом субъекте удалось сократить задолженность на 36,1%.





Меньше всего этот показатель в Адыгее – всего 400 тысяч рублей недополучили сотрудники различных организаций. А самый высокий рост задолженности зафиксирован в Калмыкии – увеличение составило 88%. Здесь долг по зарплате вырос до 1,5 миллиона рублей.



