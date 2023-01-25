Федеральные новости

Госдума изучит вопрос об ответственности за дискредитацию участников ЧВК «Вагнер»

Федеральные новости 25.01.2023 16:13
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25.01.2023 16:13


Председатель ГД поручил изучить вопрос об установлении ответственности за дискредитацию участников боевых действий.  Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Госдумы РФ. 

Поручение дано после рассмотрения обращения руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. В частности, председатели комитетов по обороне Андрей Картаполов и по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в срочном порядке изучат вопрос о возможности внесения изменений в Уголовный кодекс РФ об установлении ответственности за дискредитацию участников боевых действий.

Ранее Вячеслав Володин неоднократно подчеркивал: все, кто защищает нашу страну, — военнослужащие, добровольцы, мобилизованные, участники ЧВК «Вагнер» — герои. Отношение к ним должно быть уважительное как к участникам боевых действий, говорится на сайте Госдумы.

Фото сайта Государственной думы РФ

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