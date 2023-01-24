Под Волгоградом сиделка украла у пенсионерки 260 тыс. рублей

Расследования 24.01.2023 09:06
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24.01.2023 09:06
До 6 лет лишения свободы грозит 62-летней жительнице Ленинского района за кражу денег и ювелирных украшений у беспомощной пенсионерки. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, женщина обвиняется по ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в районный суд.
По материалам следствия, обвиняемая в период с ноября 2021 года по март 2022 года работала сиделкой у пожилой женщины и похитила из ее квартиры деньги и ювелирные украшения на сумму более 260 тысяч рублей. Женщина признала свою вину.
Расследование уголовного дела проводилось СО ОМВД России по Ленинскому району Волгоградской области.
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