В Волгограде задержали сбившего ребенка водителя Audi

Расследования 23.01.2023 11:07
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23.01.2023 11:07
Полицейские нашли в Волгограде 63-летнего водителя Audi, который сбил ребенка и скрылся с места происшествия. Как сообщили в региональном главке МВД, ДТП произошло напротив дома №98 по улице Еременко.
По предварительной информации, водитель иномарки, который следовал в сторону проспекта Металлургов, сбил 14-летнего мальчика, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.
- Водитель с места ДТП скрылся. Впоследствии был разыскан сотрудниками Госавтоинспекции. В результате ДТП несовершеннолетний был доставлен в медучреждение, - сообщили в главке.
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