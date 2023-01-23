В Волгограде задержали сбившего ребенка водителя Audi









Полицейские нашли в Волгограде 63-летнего водителя Audi, который сбил ребенка и скрылся с места происшествия. Как сообщили в региональном главке МВД, ДТП произошло напротив дома №98 по улице Еременко.

По предварительной информации, водитель иномарки, который следовал в сторону проспекта Металлургов, сбил 14-летнего мальчика, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

- Водитель с места ДТП скрылся. Впоследствии был разыскан сотрудниками Госавтоинспекции. В результате ДТП несовершеннолетний был доставлен в медучреждение, - сообщили в главке.



