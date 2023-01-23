Герой передачи Андрея Малахова идет под суд в Волгоградской области





Житель Волгоградской области Сергей Богачев, которому посвятил передачу популярный ведущий Андрей Малахов, идет под суд. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону 23 января, мужчина, одновременно крутивший роман с несколькими женщинами и живший за их счет, обвиняется в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах.

По информации следователей УМВД России по городу Волжскому, идея дурить и выманивать деньги у доверчивых одиноких женщин пришла Богачеву шесть лет назад – в 2016 году. Четыре года житель Волгоградской области, являясь руководителем автошколы, заводил романы с волгоградками, после чего начинал под разными предлогами просить у них денег.

– Установлено, что 52-летний житель Волжского с 2016 по 2020 годы знакомился с социальной сети с женщинами, приглашал на обучение вождению, либо предоставлял работу в своей фирме. После этого, используя различные психологические приемы, входил в доверие к потерпевшим, – поясняют в ГУ МВД России по Волгоградской области. – При этом к каждой женщине он находил особый подход: с кем-то разделял интересы, другим помогал в бытовых мелочах, с третьими вступал в гражданский брак. Спустя непродолжительное время мужчина сообщал о неожиданно возникших проблемах в сфере бизнеса, либо о тяжком недуге, требующем немедленного и дорогостоящего лечения, а также об отсутствии денежных средств на это. Как правило, настроенные более чем дружелюбно к нему женщины предпринимали все возможные меры, чтобы оказать помощь ставшему близким им человеку. Одни отдавали накопленные средства, другие продавали квартиру, третьи брали несколько кредитов.

Какое-то время Богачев перечислял небольшие суммы потерпевшим, обещая в будущем вернуть все деньги, но проходило три-четыре месяца и он исчезал – номер его телефона становился недоступен.

Одна из женщин выложила сделанные во время совместного отдыха с Богачевым фотографии в Сети. Увидев снимки, другие женщины стали обращаться к ней, так вскрылся обман волгоградского казановы.

– В результате обманутые женщины обратились в полицию. В отношении злоумышленника было возбуждено несколько уголовных дел. 7 апреля 2022 года он был задержан и помещен под стражу, – сообщают в пресс-службе главка полиции. – Следователями УМВД России по городу Волжскому злоумышленнику было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ – «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном, а также в особо крупном размере и повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

В рамках расследования следователи установили восемь жертв директора автошколы, которые потратили на него в совокупности более трех миллионов рублей.

– Обвиняемый сознался в содеянном. Рассматривать уголовное дело предстоит Волжскому городскому суду Волгоградской области, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Добавим, что посвященная Сергею Богачеву передача вышла в эфир 15 декабря минувшего года. Андрей Малахов сообщал о том, что жертвами волжанина стали как минимум 10 женщин, а задолжал «волжский Казанова» почти 6 миллионов рублей.