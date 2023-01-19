Волгоградцы отметили Крещение купанием в ледяной воде: фоторепортаж ИА «Высота 102»

В Волгограде сотни человек в важнейший христианский праздник — Крещение Господне — испытали себя на прочность, совершив обряд омовения в ледяной воде. Корреспондент информагентства днем 19 января посетил купели, оборудованные на Тулака и в поселке Ангарском.

Ищите себя — в фоторепортаже ИА «Высота 102».









Спасатели сообщили, что в этом году в Волгограде и области оборудовали более 60 иорданей.









Сегодня представители областного главка МЧС дежурили у прорубей до 19.00.









На Тулака в купель днем окунались только мужчины, уточнил наш фотокорреспондент.









Компанию погружавшимся в ледяную воду волгоградцам составили местные рыбаки.









Многих на берегу ожидала группа поддержки со сменной одеждой и махровыми полотенцами.









Рядом всегда находился спасатель, готовый в любой момент прийти на помощь.









Некоторые отказывались покидать купель без «отчетного» селфи. На Ангарском пруду погружение в прорубь проходило на фоне еловых веток.









У многих девушек на теле можно было заметить различные татуировки.









Впрочем, сильный пол в этом плане тоже не отставал. Кто-то погружался в воду вопреки всему, подавая пример другим.













Самое главное, что никто не пострадал и все остались довольны.

Что происходило у купелей в ночь на 19 января — смотрите в отдельном материале.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»