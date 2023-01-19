«Страшно, но потом хорошо»: волгоградцы совершили массовые погружения в крещенские купели

Общество 19.01.2023 08:16
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19.01.2023 08:16
Сотни волгоградцев пришли перед наступлением Крещенья к водоемам, чтобы окунуться в ледяную воду. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», традиционно немало горожан решили отметить православный праздник погружением в купель на Центральной набережной и на пруду на Ангарском.
Но зайти в купель решились далеко не все.
- Страшно, но потом хорошо, - так волгоградец Михаил охарактеризовал свои ощущения, выскочив, как ошпаренный, из ледяной купели на Центральной набережной.
Напомним, в этом году в Волгограде открыли 8 мест для крещенских омовений во всех районах Волгограда. В регионе их больше 60.
За безопасностью следят сотрудники ГИМС МЧС России, муниципальной службы спасения, полиции, медики, представители районных администраций.
Всего задействовано более 900 человек личного состава и 250 единиц техники. От МЧС России - 130 человек и 39 единиц техники.
Для обогрева рядом с купелями установлены палатки, где можно переодеться, а также выпить горячий чай.
В ночь на 19 января митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор провел ночное торжественное богослужение в Александро-Невском кафедральном соборе.
Ночная праздничная литургия началась в 00:00. По ее окончании митрополит совершит чин великого освящения воды.
Спасатели будут дежурить у купелей до конца дня, 19 января.
Фото Павла Мирошкина/ ИА "Высота 102"
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