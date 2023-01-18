Пьяного лихача приговорили к 8 годам за гибель супругов в ДТП под Волгоградом

39-летний житель Ленинского района Волгоградской области, по вине которого в ДТП погибли муж и жена, проведет по приговору суда ближайшие 8 лет в колонии-поселении. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, суд рассмотрел обстоятельства страшной аварии на трассе «Волгоград-Астрахань, в которой погибли два человека.

Ранним утром 20 ноября 2021 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался на «Volkswagen Polo» в сторону Волжского.

Не убедившись в безопасности маневра, в зоне действия знака «Обгон запрещен» мужчина вывел автомобиль на полосу встречного движения, где иномарка столкнулась с «Lada Largus». В результате ДТП погибли 50-летний водитель и его 46-летняя супруга. Мужчина умер в больнице, а его жена - на месте аварии.

Напомним, как сообщало ИА "Высота 102", водитель иномарки пытался обогнать впереди идущую "ГАЗель", выехал на встречку, затем его автомобиль по касательной задел микроавтобус, а потом уже влетел в машину, в которой ехали супруги. Как потом выяснилось, управлявший иномаркой житель Ленинского района превысил скоростной режим и ехал со скоростью около 130 километров в час.

Вину в гибели подсудимый полностью признал. Суд также запретил мужчине управлять транспортными средствами сроком на 2 года после отбытия наказания.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области