В Волгограде водитель на машине без номеров сбил женщину и скрылся

ГАИ Волгограда разыскивает участника ДТП, скрывшегося с места аварии после наезда на пешехода в Советском районе. Сообщается о пострадавшей.

— По предварительной информации, накануне в 19.30 неустановленный водитель за рулем автомашины LADA Priora без государственных регистрационных номеров двигался по улице Казахской в сторону проспекта Университетского, — сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Напротив дома № 4 по улице Малиновского водитель наехал на 22-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии пострадавшую с травмами доставили в больницу. Водитель с места происшествия скрылся, ведется его розыск.

Все, кто обладает информацией о местонахождении машины и лиц, причастных к совершению ДТП, просьба сообщать по номеру 02 или в дежурную часть ОБДПС ГАИ УМВД России по Волгограду по номерам 93-21-31, 93-77-75.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102