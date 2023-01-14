







Полицейские в Волгоградской области задержали грузовую «Газель», водитель которой вез в Элисту большое количество рогов краснокнижного сайгака.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, запрещенный груз, который везли по федеральной трассе Р-228, обнаружили сотрудники Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России «Камышинский». За рулем «Газели» находится житель Калмыкии.













- В кузове автомобиля полицейские обнаружили 19 коробок, в которых находились рога, предположительно, краснокнижного сайгака в количестве почти полторы тысячи штук. Каких-либо сопроводительных документов у водителя не имелось, - сообщили в главке.

Водитель пояснил, что коробки ему передал неизвестный в Саратове для транспортировки в Элисту. Мужчину доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.













Рога направлены на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 258.1 УК РФ (Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации).

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



