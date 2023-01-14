Происшествия 14.01.2023 11:11
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14.01.2023 11:11
Полицейские в Волгоградской области задержали грузовую «Газель», водитель которой вез в Элисту большое количество рогов краснокнижного сайгака.
Как сообщили в ГУ МВД России по региону, запрещенный груз, который везли по федеральной трассе Р-228, обнаружили сотрудники Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России «Камышинский». За рулем «Газели» находится житель Калмыкии.
- В кузове автомобиля полицейские обнаружили 19 коробок, в которых находились рога, предположительно, краснокнижного сайгака в количестве почти полторы тысячи штук. Каких-либо сопроводительных документов у водителя не имелось, - сообщили в главке.
Водитель пояснил, что коробки ему передал неизвестный в Саратове для транспортировки в Элисту. Мужчину доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.
Рога направлены на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 258.1 УК РФ (Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации).
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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