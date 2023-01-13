Расстрелявшему водителя «Жигулей» в Волгограде дали 11 лет колонии

Дзержинский районный суд Волгограда огласил приговор в отношении 25-летнего Михаила Миронова, обвиняемого в покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Об этом ИА «Высота 102» сообщает со ссылкой на прокуратуру Волгоградской области.

— 25-летний житель региона признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных чч 1, 2 ст. 222 УК РФ — незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также незаконный сбыт оружия, ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство из хулиганских побуждений, — рассказала информагентству официальный представитель прокуратуры области Оксана Черединина. — Вину в содеянном мужчина не признал.





Руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская пояснила, что суд постановил по совокупности преступлений назначить Михаила М. окончательное наказание в виде лишения свободы сроком 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком один год шесть месяцев. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Напомним, 17 ноября 2021 года в микрорайоне Жилгородок на пересечении улиц Краснополянской и 51-й Гвардейской остановился автомобиль, в салоне которого находились четверо мужчин, ехавших из бара в Дзержинском районе Волгограда, где Миронов стрелял в потолок. Автомобиль остановился на перекрестке с включенной аварийкой.

Выяснилось, что один из пассажиров решил справить нужду прямо на дороге. Как раз в это время мимо на «Жигулях» проезжал волгоградец. Увидев аварийные огни, он решил затормозить, так как подумал, что водителю нужна помощь. В ответ он получил без каких-либо объяснений не менее шести прицельных выстрелов из пистолета.

Компания бросила потерпевшего на месте происшествия и скрылась. Мужчине удалось выжить благодаря своевременно оказанной медпомощи. Скорую вызвали полицейские, патрулировавшие территорию. Впоследствии Миронов избавился от пистолета, передав его одному из приятелей.





Знакомый фигуранта уголовного дела, полностью признал свою вину, уточнили в прокуратуре региона, и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Мужчина осужден за укрывательство покушения на убийство и незаконный оборот оружия к трем года в колонии общего режима.

— Двое других сообщников приговорены за совершение преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 222 УК РФ — незаконные приобретение и хранение оружия, ст.316 УК РФ — укрывательство особо тяжкого преступления, к наказанию в виде семи с половиной и восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в сумме 100 тысяч рублей каждому, — добавила Оксана Черединина.

Фото и видео: прокуратура Волгоградской области / ГУ МВД России по Волгоградской области

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