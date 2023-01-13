Расследования

Расстрелявшему водителя «Жигулей» в Волгограде дали 11 лет колонии

Расследования 13.01.2023 13:05
0
13.01.2023 13:05


Дзержинский районный суд Волгограда огласил приговор в отношении 25-летнего Михаила Миронова, обвиняемого в покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Об этом ИА «Высота 102» сообщает со ссылкой на прокуратуру Волгоградской области. 

— 25-летний житель региона признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных чч 1, 2 ст. 222 УК РФ — незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также незаконный сбыт оружия, ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство из хулиганских побуждений, — рассказала информагентству официальный представитель прокуратуры области Оксана Черединина. — Вину в содеянном мужчина не признал.


Руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская пояснила, что суд постановил по совокупности преступлений назначить Михаила М. окончательное наказание в виде лишения свободы сроком 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком один год шесть месяцев. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Напомним, 17 ноября 2021 года в микрорайоне Жилгородок на пересечении улиц Краснополянской и 51-й Гвардейской остановился автомобиль, в салоне которого находились четверо мужчин, ехавших из бара в Дзержинском районе Волгограда, где Миронов стрелял в потолок. Автомобиль остановился на перекрестке с включенной аварийкой. 

Выяснилось, что один из пассажиров решил справить нужду прямо на дороге. Как раз в это время мимо на «Жигулях» проезжал волгоградец. Увидев аварийные огни, он решил затормозить, так как подумал, что водителю нужна помощь. В ответ он получил без каких-либо объяснений не менее шести прицельных выстрелов из пистолета. 

Компания бросила потерпевшего на месте происшествия и скрылась. Мужчине удалось выжить благодаря своевременно оказанной медпомощи. Скорую вызвали полицейские, патрулировавшие территорию. Впоследствии Миронов избавился от пистолета, передав его одному из приятелей. 


Знакомый фигуранта уголовного дела, полностью признал свою вину, уточнили в прокуратуре региона, и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Мужчина  осужден за укрывательство покушения на убийство и незаконный оборот оружия к трем года в колонии общего режима. 

— Двое других сообщников приговорены за совершение преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 222 УК РФ — незаконные приобретение и хранение оружия, ст.316 УК РФ — укрывательство особо тяжкого преступления, к наказанию в виде семи с половиной и восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в сумме 100 тысяч рублей каждому, — добавила Оксана Черединина. 

Фото и видео: прокуратура Волгоградской области / ГУ МВД России по Волгоградской области 

Читайте также: 

В Волгограде участников расстрела водителя в Жилгородке приговорили к 19 годам на троих

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
13.01.2023 10:20
Расследования 13.01.2023 10:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.01.2023 23:33
Расследования 12.01.2023 23:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.01.2023 20:40
Расследования 12.01.2023 20:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.01.2023 14:01
Расследования 12.01.2023 14:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.01.2023 13:48
Расследования 12.01.2023 13:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.01.2023 13:44
Расследования 12.01.2023 13:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.01.2023 12:05
Расследования 12.01.2023 12:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.01.2023 20:52
Расследования 11.01.2023 20:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.01.2023 15:34
Расследования 11.01.2023 15:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.01.2023 14:47
Расследования 11.01.2023 14:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.01.2023 13:02
Расследования 11.01.2023 13:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.01.2023 11:36
Расследования 11.01.2023 11:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.01.2023 07:11
Расследования 11.01.2023 07:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2023 20:20
Расследования 10.01.2023 20:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2023 17:37
Расследования 10.01.2023 17:37
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:11
В Волгоградской области простились с погибшим в СВО 32-летним бойцом ЧВК «Вагнер»Смотреть фотографии
15:32
Турчак подтвердил сохранение отсрочки от мобилизации отцам троих детейСмотреть фотографии
14:54
«Тапочки к полу примерзают»: волгоградка осталась без отопления за 4000 рублей в месяцСмотреть фотографии
13:56
Депутаты Волгоградской облдумы одобрили закон о соцподдержке вдов участников СВОСмотреть фотографии
13:27
Банк Уралсиб предлагает ипотеку с отсрочкой первоначального взносаСмотреть фотографии
13:13
В МО РФ дали пояснения по отсрочке от мобилизации многодетным отцамСмотреть фотографии
13:05
Расстрелявшему водителя «Жигулей» в Волгограде дали 11 лет колонииСмотреть фотографии
12:05
«Девочку выписали»: стало известно состояние пострадавших в ДТП с автобусомСмотреть фотографии
12:02
«Нам говорили, вы кто такие?»: суд в Волгограде запретил РЖД изолировать жителей поселка ради миллиардных прибылейСмотреть фотографии
11:34
Волгоградка украла с чужой карты 78 тысяч на таблетки от головыСмотреть фотографии
11:33
Перед Рождеством пропал волгоградец с провалами в памятиСмотреть фотографии
10:38
На севере Волгограда устраняют коммунальную авариюСмотреть фотографии
10:20
В Волгоградской области мать нашла в ванной мертвого сынаСмотреть фотографии
10:03
В Волгоградской области начались первые выплаты единого пособия для семей с детьмиСмотреть фотографии
09:59
Нападение собак на жителя Волжского попало на видеоСмотреть фотографии
09:49
Банк Уралсиб снизил ставки по ипотекеСмотреть фотографии
09:35
«Ехал из Пензы»: в Волгоградской области поймали водителя с «виртуальными» правамиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:16
«Приходили из прокуратуры»: в Волгограде коммунальщиков заставили растопить ледяную пещеру в подъездеСмотреть фотографии
07:45
Никто ничего не замечал: в квартире спустя месяц нашли мумифицированное тело волгоградкиСмотреть фотографии
23:33
Глава СК затребовал доклад о ДТП с автобусом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:19
«Золотое сердце» из тропиков расцветает по ночам под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:40
Материалы о сливе нефтешлама на почву в Волгограде переданы в полициюСмотреть фотографии
20:17
Волгоградский цирк расширят ради комфорта животныхСмотреть фотографии
19:58
В Волгограде наградили 27 сотрудников прокуратурыСмотреть фотографии
19:18
Под Волгоградом директор компании внезапно умер на рабочем местеСмотреть фотографии
18:42
В Волгограде началась подготовка к параду в честь Сталинградской победыСмотреть фотографии
18:15
Участники СВО на видео поддержали переименование Волгограда в СталинградСмотреть фотографии
17:53
В Волгограде оборудуют 8 купелей для крещенских купанийСмотреть фотографии
17:49
В Волгограде на ярмарке насмерть замерз неизвестный мужчинаСмотреть фотографии
17:10
Новогодние видео и фото: волгоградцы активнее, чем в прошлом году, поздравляли родных онлайнСмотреть фотографии
 