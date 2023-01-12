Расследования

Материалы о сливе нефтешлама на почву в Волгограде переданы в полицию

Расследования 12.01.2023 20:40
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12.01.2023 20:40



В Волгограде завершено административное расследование фактов слива отходов нефтепереработки на почву. Как сообщили ИА «Высота 102» в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, многочисленные нарушения природоохранного законодательства выявлены в деятельности ООО «Экойл». Это предприятие, согласно открытым данным, специализируется на сборе отходов и предоставлении прочих услуг в области добычи нефти и природного газа.
- По результатам проведенной проверки выявлено, что действия юридического лица ООО «Экойл» повлекли за собой вред почве, как объекту окружающей среды. Нанесенный вред был рассчитан в соответствии с утвержденной методикой. Сумма вреда составила более 900 тысяч рублей, - сообщили в природоохранном ведомстве.



Напомним, о сбросе на почву нефтяного шлама на территории Красноармейского района вблизи улицы 40 лет ВЛКСМ стало известно в октябре 2022 года. На месте, куда сливались отходы нефтепереработки, образовались целые озера горючих и опасных веществ. Тогда сообщалось, что к несанкционированному сливу может быть причастна компания «Экойл», которая занимается вывозов нефтешлама с предприятий Волгограда и Волжского по заключенным многомиллионным контрактам. 
На место происшествия выезжали сотрудники правоохранительных органов, природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора. 
В межрегиональном управлении уточнили, что инспекторы Росприроднадзора выезжали на место совместно с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России, а также представителями экспертной организации ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области.



В ходе обследования местности был установлен факт загрязнения почвы в результате разливов нефтесодержащих отходов в непосредственной близости от производственной территории, эксплуатируемой ООО «Экойл». Произведен отбор проб почвы и отходов, установлена площадь загрязненной нефтепродуктами территории. По результатам проведенных лабораторных исследований установлено превышение содержания в почве нефтепродуктов в 16 раз.
Выявлены нарушения, за которые предусмотрена административная ответственность по четырем статьям КоАП РФ, а также признаки преступления, предусмотренного статьей 254 УК РФ (Порча земли).
- Данная информация направлена в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области с целью принятия мер реагирования, - сообщили в межрегиональном управлении.
Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

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