МВД опубликовало фото и видео с места ДТП под Волгоградом с участием рейсового автобуса

В ГУ МВД России по Волгоградской области ИА «Высота 102» сообщили подробности ДТП с рейсовым автобусом, произошедшего минувшей ночью на московской трассе Р-22. По предварительной информации, авария произошла по вине водителя грузовика Iveco, ехавшего из Волгограда.





– По предварительным данным, 12 января в 02.18 в Михайловском районе Волгоградской области на 762-м километре ФАД Р-22 «Каспий» 30-летний водитель, управляя грузовым автомобилем Iveco, двигаясь в сторону Москвы, совершил столкновение с припаркованной на обочине грузовой автомашиной Volvo. После удара Iveco выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с встречным рейсовым автобусом Volvo, следовавшим по маршруту «Москва - Махачкала», – сообщили обстоятельства аварии в региональном главке МВД России.





В результате аварии, уточняют полицейские, пострадали шесть пассажиров рейсового автобуса, включая четырехлетнюю девочку. Также помощь медиков потребовалась водителям всех трех транспортных средств.





На месте работают экипажи Отдельного батальона ДПС, следственно-оперативная группа Отдела МВД России по г. Михайловка.

К месту аварии по указанию начальника Главка выехало руководство областной Госавтоинспекции.





Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области