Происшествия

МВД опубликовало фото и видео с места ДТП под Волгоградом с участием рейсового автобуса

Происшествия 12.01.2023 09:13
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12.01.2023 09:13


В ГУ МВД России по Волгоградской области ИА «Высота 102» сообщили подробности ДТП с рейсовым автобусом, произошедшего  минувшей ночью на  московской трассе Р-22. По предварительной информации, авария произошла по вине водителя грузовика Iveco, ехавшего из Волгограда. 



– По предварительным данным, 12 января в 02.18 в Михайловском районе Волгоградской области на 762-м километре ФАД Р-22 «Каспий» 30-летний водитель, управляя грузовым автомобилем Iveco, двигаясь в сторону Москвы, совершил столкновение с припаркованной на обочине грузовой автомашиной Volvo. После удара Iveco выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с встречным рейсовым автобусом Volvo, следовавшим по маршруту «Москва - Махачкала», – сообщили обстоятельства аварии в региональном главке МВД России. 


В результате аварии, уточняют полицейские, пострадали шесть пассажиров рейсового автобуса, включая четырехлетнюю девочку. Также помощь медиков потребовалась водителям всех трех транспортных средств. 


На месте работают экипажи Отдельного батальона ДПС, следственно-оперативная группа Отдела МВД России по г. Михайловка. 

К месту аварии по указанию начальника Главка выехало руководство областной Госавтоинспекции.


Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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