Расследования

Директору турбазы под Волгоградом грозит 6 лет колонии за утонувшего ребенка

Расследования 10.01.2023 10:56
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10.01.2023 10:56



До 6 лет лишения свободы грозит 45-летнему директору турбазы в Светлоярском районе Волгоградской области за гибель 13-летнего ребенка в водоеме во время отдыха.
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека). Он свою вину полностью признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано для рассмотрения в суд.
Трагедия произошла 30 июля 2022 года на территории туристической базы, расположенной вблизи Волго-Донского судоходного канала. По данным следствия, директор базы отдыха не обеспечил соблюдение требований безопасности при организации пляжа для посетителей. В частности, выделенный для отдыхающих участок акватории не имел ограждения для купания детей, спасательного поста, средств связи с медицинскими и спасательными службами. В результате там утонул 13-летний мальчик.
По данным информагентства, ЧП произошло на базе отдыха «Березовые дали». 

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