Расследования

СК: в Волгограде компания-банкрот задолжала сотрудникам 2,8 млн рублей

Расследования 09.01.2023 17:06
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09.01.2023 17:06


В Волгограде возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам строительной организации. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова, 10 месяцев 22 работника не получали ежемесячного вознаграждения. В итоге сумма задолженности по зарплате составила без малого три миллиона рублей. 

По информации СУ СКР, уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.145.1 УК РФ – полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и расследуется в следственном отделе по Кировскому району Волгограда. 

По данным следствия, в период с января по октябрь 2021 года двадцати двум работниками организации, основным видом деятельности которой являлась разработка строительных проектов, а также строительство жилых и нежилых зданий, не выплачивалась заработная плата. Общая сумма задолженности перед ними составила более 2 миллионов 800 тысяч рублей, – сообщила Дарья Буянова.При этом установлено, что поступавшие на счет компании средства использовались для расчетов с контрагентами, а не для выплаты причитающейся зарплаты.

Уголовное дело возбуждено по итогам проверки, проведенной прокуратурой Кировского района Волгограда. В настоящее время  следователи устанавливают конкретные лица, на которые была возложена обязанность по выплате зарплаты. Кроме того, принимаются меры к полному погашению перед работниками задолженности.

Как сообщает ИА «Высота 102», речь в данном случае идет о волгоградской компании ООО «Волгоремконструктмонтаж». Согласно системе СПАРК, организация в январе 2021 года была признана банкротом, в отношении фирмы открыто конкурсное производство. Последнее собрание кредиторов состоялось 22 декабря минувшего года.  

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