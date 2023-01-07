Фото Новоаннинский сегодня VK
Происшествия 07.01.2023 12:04
0
07.01.2023 12:04
Фото Новоаннинский сегодня VK
В Новоаннинском Волгоградской области около полудня 7 января вспыхнул пожар. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, горит кафе «Лукоморье».
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сообщение о пожаре поступило сегодня, 7 января в 11-23 ч.
- Горит кровля одноэтажного отдельно стоящего здания, - прокомментировали в ведомстве. - В настоящее время идет тушение силами сотрудников пожарно-спасательной части №47.
Между тем, очевидцы сообщают, что огонь уже охватил и само здание. На помощь огнеборцам ПСЧ №27 приехали пожарные из Филоновского пожарного опорного пункта.
В ГУ МЧС по Волгоградской области пока не сообщили о причинах пожара. По некоторым сведениям, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания.
Редакция ИА "Высота 102" следит за ЧП.
Фото Новоаннинский сегодня VK
Волгоградцев предупредили о новом виде афер от имени мобилизованных07.01.2023 13:55
Происшествия 07.01.2023 13:55
Огнеборцы 7 января локализовали пожар в кафе «Лукоморье» в Новоаннинске07.01.2023 13:16
Происшествия 07.01.2023 13:16
Волгоградская пенсионерка накануне Рождества перевела 3 миллиона лжеработнику Госуслуг07.01.2023 12:11
Происшествия 07.01.2023 12:11
В Волгограде с места ДТП госпитализировали четверых человек07.01.2023 09:59
Происшествия 07.01.2023 09:59
«Снесла стойку»: в Волгограде «семерка» протаранила кроссовер и влетела в магазин06.01.2023 11:39
Происшествия 06.01.2023 11:39
Паромное сообщение нарушено на Дону под Волгоградом из-за погоды05.01.2023 22:21
Происшествия 05.01.2023 22:21
Роковой удар и переворот машины в центре Волгограда попал на видео05.01.2023 11:14
Происшествия 05.01.2023 11:14
В Волгоградской области мужчина пилил дрова и погиб, угодив в ловушку05.01.2023 10:54
Происшествия 05.01.2023 10:54
Раненого ребенка вытащили из съехавшего с трассы авто под Волгоградом05.01.2023 10:37
Происшествия 05.01.2023 10:37
В центре Волгограда легковушка приземлилась на крышу05.01.2023 09:46
Происшествия 05.01.2023 09:46
Машина вдребезги: в Волгоградской области 40-летняя женщина погибла в лобовом ДТП04.01.2023 17:05
Происшествия 04.01.2023 17:05
В Волгоградской области выясняют причину смерти отца и сына04.01.2023 11:34
Происшествия 04.01.2023 11:34
Под Волгоградом зазевавшийся водитель не заметил на дороге лошадь и сбил ее04.01.2023 11:16
Происшествия 04.01.2023 11:16
В Волгограде учитель гимназии перевела мошенникам 1,5 миллиона рублей04.01.2023 09:52
Происшествия 04.01.2023 09:52
11-летний волгоградец получил перелом челюсти и ожог из-за взрыва петарды03.01.2023 16:56
Происшествия 03.01.2023 16:56