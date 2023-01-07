







В Новоаннинском Волгоградской области около полудня 7 января вспыхнул пожар. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, горит кафе «Лукоморье».







В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сообщение о пожаре поступило сегодня, 7 января в 11-23 ч.















- Горит кровля одноэтажного отдельно стоящего здания, - прокомментировали в ведомстве. - В настоящее время идет тушение силами сотрудников пожарно-спасательной части №47.







Между тем, очевидцы сообщают, что огонь уже охватил и само здание. На помощь огнеборцам ПСЧ №27 приехали пожарные из Филоновского пожарного опорного пункта.







В ГУ МЧС по Волгоградской области пока не сообщили о причинах пожара. По некоторым сведениям, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания.







Редакция ИА "Высота 102" следит за ЧП.

