Общество

Сотни волгоградцев встретили Рождество в Александро-Невском соборе

Общество 07.01.2023 07:48
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07.01.2023 07:48


Сотни жителей Волгограда в ночь на 7 января пришли в собор Александра Невского, чтобы вместе с другими православными встретить большой праздник Рождества Христова. На праздничном богослужении, которое провел митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, в том числе, побывал и фотограф ИА «Высота 102». 


Напомним, что вечером 6 января в кафедральном соборе Александра Невского митрополит Феодор возглавил праздничное всенощное бдение. По традиции в собор накануне Рождества прибыл губернатор Андрей Бочаров. Перед иконой Рождества Христова воспели праздничные тропари, читались отрывки из Священного Писания о Рождестве Христовом.

В полночь в Александро-Невском соборе митрополит Феодор совершил праздничное богослужение. Отметим, что несмотря на крепкий мороз и метель, в главный собор Волгограда минувшей ночью люди приходили с детьми – целыми семьями. 



Обращаясь к жителям Волгоградской области с праздничным поздравлением, митрополит Волгоградский и Камышинский призвал к душевной чистоте.

Постараемся, чтобы в яслях нашей души было чисто и убрано, не было никакой скверны греховных страстей, чтобы там сиял пламень божественной любви и чистоты. И тогда там возляжет Христос и благословит нас и мир вокруг нас, – сказал митрополит Феодор. 











 Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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