Патриарх Кирилл призвал к Рождественскому перемирию









Сегодня, 5 января, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с призывом к Рождественскому перемирию. Соответствующее обращение опубликовала пресс-служба Патриарха.

- Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова, - говорится в обращении.

В России Рождество начинают праздновать с вечера 6 января и заканчивают только вечером 7 января.

Рождество Христово - один из главных христианских праздников, который по значимости уступает только Пасхе.



