Федеральные новости

Патриарх Кирилл призвал к Рождественскому перемирию

Федеральные новости 05.01.2023 17:07
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05.01.2023 17:07



Сегодня, 5 января, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с призывом к Рождественскому перемирию. Соответствующее обращение опубликовала пресс-служба Патриарха. 
- Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова, - говорится в обращении.
В России Рождество начинают праздновать с вечера 6 января и заканчивают только вечером 7 января. 
Рождество Христово - один из главных христианских праздников, который по значимости уступает только Пасхе.

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