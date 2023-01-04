В России на год продлили упрощенный порядок ввоза электроники

Председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которым до конца 2023 года в России продлевается упрощенный порядок ввоза в страну электронных устройств. Это, уверены в кабмине, позволит не допустить дефицита товаров на внутреннем рынке на фоне внешнего санкционного давления.

Уточняется, что упрощенный порядок касается процедуры получения нотификации на смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы, рации в отраслевых ассоциациях, в том числе в Ассоциации разработчиков и производителей электроники, а также Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий.

Также, согласно упрощенному порядку, исключаются требования о предоставлении таможенным органам сведений о нотификации в отношении ввозимой в страну техники, если такие устройства являются комплектующими для промышленного производства оборудования на территории России.

Основное условие – производители оборудования должны входить в перечень системообразующих предприятий, утвержденный Правительственной комиссией.